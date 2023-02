Bologna ricorda Dalla Iniziative no stop per ‘Ottanta Lucio’ Si parte mercoledì

di Francesco Moroni "Sono più di cent’anni che al parco della luna arriva Sonny Boy con i cavalli di legno e la sua donna Fortuna". Sono quasi ottant’anni che la poesia di Dalla invade le strade della sua Bologna. Lucio è Bologna, e Bologna è Lucio: un legame rimasto indissolubile anche a 11 anni dalla sua scomparsa, che torna più forte che mai in occasione dell’80° anniversario dalla nascita. Fondazione Lucio Dalla ha raccolto i principali attori della città per un programma di eventi mai visto prima: Bologna Sport Marathon, CIAO Discoteca Italiana, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, iCompany e Pressing Line, il Comune, Banca di Bologna, Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino come media partner. "Per Lucio, Bologna era come una mamma – ricorda con gli occhi accesi Andrea Faccani, presidente della Fondazione Dalla –. È la città che amava di più al mondo". Dalla musica allo sport, dalla solidarietà all’attenzione ai più fragili, fino all’editoria e al turismo. ‘Ottanta Lucio’ non è solo un calendario di appuntamenti, è un manifesto al "cantautore più innovativo nella storia della musica italiana". Il nostro giornale seguirà passo passo tutti gli eventi raccontandoli nelle puntate della prossima settimana nel podcast ‘Il Resto di Bologna’,...