Bologna, rinasce la Sede Savena: spazio a una casa di comunità e nuova biblioteca

Bologna, 20 aprile 2023 – Arriva la nuova casa della comunità nel quartiere Savena. La vecchia sede del centro civico di via Faenza 4 verrà demolita il 31 luglio per far spazio a un nuovo edificio che sarà più sostenibile e compatibile con le norme antisismiche odierne.

Il sindaco Matteo Lepore ha presentato il nuovo progetto al consiglio di quartiere, affiancato dal direttore generale dell'Assl Paolo Bordon, la presidente del quartiere Savena, Marzia Benassi, la consigliera con delega alla Cultura Elena Di Gioia e il coordinatore di Innovazione Urbana, Roberto Corbia. A sostituire la struttura attuale verranno erette due opere, una dedicata alle funzioni socio sanitarie, definite dall'Ausl e una seconda dedicata alla cultura che andrà in particolare ad ospitare la nuova Biblioteca Ginzburg. La vecchia di via Genova, dietro l'angolo è in dimissione da diverso tempo.

"Siamo tutti molto affezionati a questo edificio, quando è stato costruito non si pensava molto ad erigere strutture che devono durare a lungo, invece con questo investimento speriamo di dare a questa casa della comunità una nuova vita che migliori il benessere dei cittadini", ha detto Lepore.

La nuova casa della comunità ha una superficie complessiva di 4400 mq articolati su quattro piani con una copertura verde che ospita un impianto fotovoltaico che garantirà un consistente contributo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il costo complessivo è di poco più di 10 milioni, 7 di questi coperti dal pnrr mentre i restanti tre (un milione e mezzo ciascuno) dal Mef e dalle casse del comune. Invece la Biblioteca Ginzburg 2.0 avrà una superficie fuori terra pari a circa mq 1.500.

Il costo totale dell’opera, compresi i costi di progettazione sarà di circa 8,2 milioni di euro.

L’avvio del concorso sarà anticipato da un percorso di ascolto con il territorio che sarà realizzato a cura della Fondazione per l’Innovazione Urbana. Il percorso si svolgerà tra i mesi di maggio e giugno e vedrà la realizzazione di una serie di incontri e attività, che coinvolgeranno le comunità del territorio, con l’obiettivo di produrre un "documento della partecipazione" che sarà allegato alla documentazione che sarà consegnata ai partecipanti del concorso di progettazione organizzato da comune.

Dal mese di maggio, gli uffici del Quartiere Savena si trasferiranno in due diverse sedi.

Quella principale sarà Villa Riccitelli in via Faenza 2 dove si sposteranno:

Ufficio Relazioni con il Pubblico - anagrafe

Amministrazione e servizi generali

Direzione e Affari istituzionali

Ufficio Reti e Lavoro di Comunità

Presidenza

La sede di via Lombardia 36 ospiterà invece:

Servizio Educativo Scolastico Territoriale

Servizio Sociale Territoriale

Per consentire il trasloco degli uffici, sono previste alcune chiusure al pubblico. In particolare:

Lo sportello sociale sarà chiuso al pubblico dal 17 al 24 aprile

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà chiuso all'utenza nelle giornate: 24 - 26 - 27 aprile

Il Servizio Educativo Scolastico Territoriale chiuderà il ricevimento del pubblico dal 2 al 5 maggio