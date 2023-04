Bologna, Roberta Capua alla scoperta della nuova moda

Bologna, 20 aprile 2023 – Anche la conduttrice televisiva Roberta Capua alla presentazione delle tendenze primavera-estate della boutique Sandra & Celeste di via Clavature.

“C’è una grande ricerca sia per quanto riguarda i capi che gli accessori – sottolinea la conduttrice –. Le titolari sono molto carine ed è un’impresa tutta al femminile che mi fa piacere sostenere. Ed ho già visto alcuni abiti veramente belli”.

Al cocktail di benvenuto, oltre a Roberta Capua, presenti Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna, Rosa Maria Amorevole, presidente Quartiere Santo Stefano, amici, clienti della boutique e, naturalmente, Cinzia Gazzilli e Fernanda Nairac, le titolari.

Cinzia e Fernanda hanno aperto la boutique nel centro storico di Bologna in un momento difficile, durante la pandemia e, nonostante lo sforzo iniziale, le soddisfazioni non si sono fatte attendere. “La nostra boutique propone dei capi esclusivi per una donna attenta alle tendenze della moda, che non ama esclusivamente i brand e che valorizza e rispetta la sua identità attraverso l’abbigliamento che indossa”, afferma Gazzilli.

“Amiamo i tessuti particolari, i colori, le produzioni italiane artigianali, ci teniamo a provare, personalmente, gli abiti che scegliamo prima di acquistarli per le nostre clienti perché desideriamo che il capo mantenga tutte le sue peculiarità anche indossato”, spiega Nairac.