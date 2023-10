"Bologna-Roma a piedi per i sessant’anni dello scudetto rossoblù"

Impresa fatta, e 90° compleanno festeggiato. "È andata benissimo", racconta Alessandro Bellière, una vita da film caratterizzata, da una decina di anni a questa parte, da un modo sempre più originale di festeggiare i suoi compleanni. E, dato che nel 2023 cadeva quello numero 90, ha deciso di partire a piedi da Trieste a fine luglio, arrivando ad Ancona il 24 ottobre, giorno in cui ha potuto spegnere le candeline.

Bellière, che emozione.

"Ad Ancona ho ricevuto un’accoglienza speciale. Lungo tutta la sfida ho ricevuto un calore immenso. Gli anni scorsi mi accorsi che intorno a me c’era molto interesse, ma si vede che ho fatto il colpo per i miei primi 90 anni".

Nonostante qualche piccolo incidente di percorso.

"Sul Lago Maggiore ero in visita a un castello, ho avvertito che c’era qualcosa che non andasse, complice il caldo. Ho terminato un incontro col pubblico e ho inaspettatamente perso i sensi. Sono tornato a Bologna dove mi hanno trovato due piccoli calcoli al fegato. Sono rimasto fermo venti giorni in totale, perdendo così una ventina di tappe. Quando ho ripreso, da La Spezia, ho deciso di accorciare le prime tappe di qualche chilometro. Mi sono perso la Val D’Aosta, il Piemonte e un pochino di Liguria. Ma..."

Ma?

"Ma in ogni caso queste venti tappe le recupererò nella primavera del 2024, si tratta di circa 500 chilometri in totale".

Non si ferma mai lei.

"Sono ancora incredulo, portata a termine questa sfida ho camminato, in questi eventi, per oltre 32mila chilometri. Solamente a luglio sono andato in difficoltà, a causa di un caldo bestiale. Dopo le 12 era impossibile camminare sull’asfalto. Dopo circa due ore e mezza di cammino ora inizio a sentire il peso dello zaino, ma siccome molti camminano con me trovo sempre qualcuno, con una scusa, che mi dia una mano (sorride, ndr)".

E, sempre nel 2024, un’impresa tutta bolognese.

"Ero a Roma il 7 giugno del 1964, sessant’anni fa, quando il Bologna conquistò il suo ultimo scudetto. E mi sono detto: perché non celebrare questo anniversario? Mi porterò dietro la mia bandiera del Bologna, magari anche la maglietta. Mi piacerebbe se i tifosi del Bologna, qualcuno di loro, mi accompagnasse in qualche tappa, saranno circa 420 chilometri in totale. Sarebbe bello".

Amarcord calcistico. Col Bologna nel cuore.

Giacomo Guizzardi