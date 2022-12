Bologna, scritte anarchiche su palazzo Malvezzi contro il 41 bis

Due immagini affiancate delle colonne sfregiate

Bologna, 27 dicembre 2022 – La mano degli anarchici su palazzo Malvezzi. “No 41 bis”, “Alfredo (Cospito, ndr) libero”: le scritte a bomboletta deturpano cinque colonne della sede della Città metropolitana.

I graffiti, comparsi sull’edificio storico, si scagliano contro il regime del carcere duro, e sono a sostegno di Alfredo Cospito, in carcere al 41 bis nel penitenziario di Sassari e da circa due mesi in sciopero della fame.

Da tempo, non solo a Bologna, ma anche in Italia e nel resto d’Europa si susseguono attentati e dimostrazioni di matrice anarchica. Basti pensare al blitz incendiario andato in scena alla Marr a Taggia e poi, quello fortunatamente fallito nella sede della stessa azienda ad Anzola. Trovate, in quel caso, quattro bottiglie piene di liquido incendiario, sistemate sotto le gomme di altrettanti camion parcheggiati nel deposito della ditta.

Difficili anche da ripulire le scritte sulla sede dell’ex Provincia, trattandosi di un palazzo storico, il lavoro dovrà essere eseguito da tecnici specializzati.