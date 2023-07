Bologna, Sequestri, Movida, Piste Ciclabili, Alma Mater e Saldi Estivi

Gianni

Gennasi

KEBHOUZE

Non bastasse il sequestro della villa in costruzione sulla Costa Smeralda, Gianluca Vacchi deve fare i conti con le perdite accumulate dalla catena di kebab avviata nel 2021: quasi due milioni di euro. Secondo lui, era tutto previsto. Secondo noi, stavolta Mister Enjoy ha messo troppa carne al cuoco.

VIA PETRONI

Confesercenti e residenti ai ferri corti sulla movida estiva. L’associazione difende i gestori dei locali, gli altri non dormono da anni. Come diceva Goya, il sonno della stagione genera mostri.

VIA SARAGOZZA

Ha fatto appena in tempo a suscitare più di una perplessità tra i cittadini che la pista ciclabile di colore rosso acceso si è spappolata, letteralmente. La sistemeremo, minimizza Palazzo d’Accursio. Red carpet ‘sto par di ruote.

VIA ANDREA COSTA

Annullate dal Comune le circa duecento multe elevate dagli occhi elettronici sulla corsia preferenziale lo scorso 4 maggio, quando via Saffi era chiusa per l’alluvione. No, non è vero che piove sempre sul bagnato.

SUL PODIO

Alma Mater terza in Italia, dietro Roma e Milano, nella classifica del QS World University Ranking. Siamo in zona Champions: caccia via…

CALCI LEGALI

A Gabicce gli avvocati bolognesi della squadra ‘Toghe nel pallone’ hanno conquistato la coppa Italia di categoria, battendo in finale Cosenza. Una curiosità: difesa a tre o a quattro?

FISCO

Scoperta in provincia una coppia di evasori totali (centomila euro il debito con lo Stato), entrambi rumeni: lui fotografo, lei estetista. E per non farsi mancare niente, la donna percepiva pure l’indennità di disoccupazione. I trucchi del mestiere.

IL GUARDAROBA

Domani scattano i saldi estivi. Dal momento che l’inflazione morde, i prezzi salgono e gli stipendi languono, quest’anno l’occasione è ancora più ghiotta del solito. Su, diamoci alla bazza gioia.