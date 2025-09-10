BOLOGNA Sesso sul sagrato. Atti osceni vicino alla basilica

Baci appassionati, carezze proibite e ululati da far rizzare i peli sulla schiena. Il tutto sul sagrato di San Petronio, scelto da una coppia come propria ‘alcova’ a cielo aperto. Dove i due si scono scatenati, incapaci di trattenere un’ irrefrenabile passione, in una serata di fine estate, di fronte a decine di persone allibite. E pure un po’ imbarazzate. Sono le 23,30 di lunedì quando due signore chiamano i carabinieri, perché ormai si è superato da un bel pezzo il limitedell’umana decenza. E mettono a verbale con i militari del Radiomobile tutto ciò a cui sono state costrette, loro malgrado, ad assistere. Dicono che la coppia, lei 45 anni, lui 58, seduta sui gradoni della basilica, già da un po’ stava dando spettacolo, baciandosi con ardore e toccandosi. Una situazione degenerata quando lei si è sfilata gli slip.

A quel punto le testimoni hanno deciso che fosse giunto il momento di raffreddare gli spiriti. E hanno chiamato i carabinieri. Ma i due, all’arrivo dei militari dell’Arma, si erano spinti ancora oltre: stavano avendo un rapporto completo. Sotto gli occhi di tutti: cittadini fermi a bere un bicchiere di vino, turisti, famiglie a passeggio con i bambini. I carabinieri hanno interrotto il coito blasfemo.

E l’uomo, con un bel curriculum di precedenti, si è pure infastidito: "Voi non avete nient’altro di più importante da fare?", ha detto ai militari, mentre la compagna lo rimproverava per la ‘figura’ che le aveva fatto fare. Una volta invitati a rivestirsi e ricomporsi, al termine degli accertamenti i due sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

Tuttavia non si tratterebbe di due senza fissa dimora, non farebbero stabilmente parte dei gruppi di clochard che popolano i dintorni della piazza, ma comunque di persone che, malgrado formalmente abbiano una residenza, si spostano tra i capoluoghi dell’Emilia-Romagna.

Così i militari li hanno invitati, in caso di futuri bollenti spiriti, a ripiegare su una più confortevole camera da letto. Non è la prima volta che piazza Maggiore diventa a ‘luci rosse’: anni fa alcuni goliardi proiettarono, sul maxi schermo estivo, un film porno per alcuni minuti. Invece, dodici anni fa il vescovo di Ferrara (ora defunto) Luigi Negri, annunciò di recintare la zona davanti al Duomo, in centro. Si parlava di incontri sessuali e anche di orge. "Questo è come un postribolo" tuonò. Poi non se ne fece nulla.