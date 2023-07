Bologna, sgomberata un’area occupata in via Emilia Ponente: ora via libera ai cantieri del tram

Bologna, 28 luglio 2023 – Sgombrero in via Emilia Ponente questa mattina a Bologna. L’area di proprietà di Invimit, interessata dai prossimi lavori del tram, che era adibita a parcheggio è stata liberata dalla Questura di Bologna, con il supporto della Polizia locale.

Un intervento deciso a seguito di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica appositamente convocato nelle scorse settimane su richiesta del Comune. Nell’area illegittimamente occupata in via Emilia Ponente “dimoravano abusivamente persone a bordo di camper”. Lo fa sapere la Questura, che durante lo sgombero ha dovuto “liberare l'area dalle persone presenti", gli agenti hanno "identificato e accompagnato negli uffici della Questura quattro cittadini serbi, due tunisini, un marocchino e un italiano".

Bologno, lo sgombero in corso in via Emilia Ponente (foto Schicchi)

Gli stranieri identificati sono stati messi "a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per i controlli di rito". Sei hanno dichiarato di essere autosufficienti e di non avere bisogno di accoglienza, 3 hanno invece accettato la proposta di accoglienza offerta dal Pronto Intervento Sociale del Comune. Nell’area erano presenti anche 3 cani che sono stati collocati temporaneamente al canile, restando comunque a disposizione dei proprietari.

L'area, conclude la Questura, "è stata riaffidata alla legittima proprietaria, che la sta mettendo in sicurezza e recintando, mentre i mezzi presenti saranno presto rimossi e restituiti agli intestatari".

Ben 29 mezzi tra roulotte, camper, furgoni, auto e moto che per dieci giorni potranno essere ritirati dai proprietari, poi l'area messa sotto sorveglianza h24 sarà definitivamente liberata da tutto il materiale e verrà consegnata al Comune per il cantiere del tram.

Le reazioni politiche

Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto ha subito applaudito all'intervento: “ Finalmente le Forze dell'ordine, che ringraziamo, sia Polizia di Stato che Polizia locale, hanno proceduto allo sgombero. Lì i disagi ai danni dei cittadini si moltiplicavano, così i furti. È una vittoria della sicurezza e dei cittadini: è stato ristabilito il principio di legalità".

Soddisfatta per l’intervento e per l’aiuto alle persone in difficoltà che vi dimoravano la Capo di Gabinetto Matilde Madrid. “Era un intervento molto atteso dai cittadini della zona – è il commento di Madrid - non solo perché necessario al proseguo del cantiere della linea rossa del tram, ma anche perché era diventato un luogo molto problematico. Come sempre in questi casi, oltre a rimuovere una situazione di degrado, ci siamo fatti carico delle persone con fragilità che avevano bisogno di accoglienza”.