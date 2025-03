Bologna si accende di rossoblù: "La Torre di Maratona splenderà"

Le luci della città. Quelle rossoblù, anima e cuore di Bologna e del Bologna. Anche quest’anno l’azienda Radio Sata è partner della campagna delle vetrine rossoblù ’Fino alla fine, forza Bologna’, iniziativa lanciata lo scorso anno da Confcommercio Ascom. "Siamo molto felici di ripeterci", racconta Luca Tagliavini, titolare dell’azienda nata oltre 70 anni. Insieme ai soci Angelo Tagliavini, Lorenzo Tagliavini e Mattia Bonetti guida questa realtà bolognese che si è evoluta "sul mercato nel rispetto delle esigenze", continuando a portare avanti un Dna fatto di noleggi di "tecnologie audio, video, luci e strutture per qualsiasi tipo di evento in qualsiasi tipo di settore", spiega Tavaglini. Ecco quindi monumenti e simboli di Bologna illuminati. Di rosso e blu, colori sociali della squadra della città.

Tagliavini, una vera e propria valorizzazione storica e culturale dei patrimoni cittadini attraverso le illuminazioni con i colori della squadra. "L’iniziativa di Ascom, come lo scorso anno, aziendalmente l’abbiamo sposata in pieno. Siamo molto felici di ripetere e supportare, speriamo in maniera positiva, la squadra verso il cammino dell’Europa. Speriamo così di colorare la città e di giocare insieme ai calciatori e tifando per loro, per dare tutta la positività che ci vuole per questa difficile impresa".

Ecco, lo scorso anno in giro per Bologna le vostre luci rossoblù hanno illuminato diversi monumenti e totem nel cammino verso la Champions League. Quest’anno quali saranno le vostre illuminazioni? "Lo scorso anno abbiamo illuminato la Torre Prendiparte, la Torre di Maratona allo stadio Dall’Ara, il totem davanti all’ingresso della redazione de il Resto del Carlino in via Enrico Mattei e la facciata di Confcommercio Ascom in Strada Maggiore. Quest’anno sicuramente si continuerà con la Torre di Maratona, un simbolo importantissimo per il Bologna, dentro allo stadio Dall’Ara e ben visibile. Si ripeterà anche l’illuminazione della facciata de il Resto del Carlino e di Ascom. Poi, con il direttore Giancarlo Tonelli, stiamo studiando le nuove possibili sorprese. Le tipologie di illuminazione non sono scontate. Dobbiamo scegliere bene i monumenti, con posizioni ben visibili e studi di fattibilità in base al risultato che si vuole ottenere. Utilizziamo tecnologie performanti, con un outpot luminoso per ricreare i colori rosso e blu e non l’effetto viola che si rischia di creare mischiandoli. Stiamo facendo studi specifici sulle facciate desiderate".

Questa iniziativa può essere anche uno stimolo per il turismo, visto l’impatto visivo delle illuminazione sui monumenti. "Indubbiamente vedere dei simboli della città valorizzati e illuminati, per un turista che passeggia alla sera, può creare aspettative, curiosità ed entusiasmo. Parliamo di colori specifici legati a Bologna, con un obiettivo comune, ovvero cercare di sostenere la squadra del cuore e della città. Un plus che può fare solamente piacere".

E il suo amore per il Bologna come nasce? "Mio padre e mio zio mi hanno trasmesso una grande passione. Inoltre, mio fratello Lorenzo è un grandissimo tifoso che segue il Bologna anche nelle trasferte. E oggi sarà a Verona. Insomma, il connubio lavoro e grande passione ci stuzzica e ci gasa ulteriormente".