Bologna, si fingono carabinieri e derubano in casa due anziane

Bologna, 31 dicembre 2022 – L’avidità dei truffatori d’anziani non si sazia neppure sotto le feste. E la loro inventiva è pari alla rapacità. L’altro giorno, due signore anziane sono rimaste vittima di furti in casa, avvenuti a seguito di un raggiro messo in atto con un’identica tecnica. Il primo episodio è avvenuto in via Gnudi, alla Barca, dove un uomo, spacciandosi per carabiniere, ha preso di mira una signora, che stava rientrando a casa con la spesa. Lui si è offerto di accompagnarla, con la scusa di dover controllare la qualità dell’acqua in casa. Quando il malvivente si trovava già nell’appartamento dell’anziana è stato raggiunto da un complice, anche lui presentatosi alla vittima come militare dell’Arma. E mentre uno distraeva la signora, l’altro frugava in casa alla ricerca di qualcosa da rubare, fino a trovare 300 euro, afferrati i quali se ne andava velocemente assieme al complice. La pensionata, accortasi del furto, ha chiamato la figlia che a sua volta ha allertato i carabinieri.

Mentre la pattuglia era impegnata nei rilievi in via Gnudi, a Casalecchio, in via Marconi, si consumava un’altra identica truffa. Anche in questo caso due uomini, dicendosi carabinieri, sempre con la scusa di dover controllare l’acqua, sono riusciti a rubare alla vittima un portagioie con dentro un orologio con diamanti e altri monili in oro. La pensionata, dopo che i due si erano velocemente allontanati da casa, ha chiamato il nipote che ha dato l’allarme anche lui al 112. Vista la vicinanza delle zone d’azione e le modalità identiche con cui è stato messo a segno il colpo, è probabile che la coppia di delinquenti in azione sia stata la stessa in entrambi i casi.