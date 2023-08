Bologna, Sondaggio rivela scarsa soddisfazione dei cittadini per l'amministrazione Un sondaggio a Monterenzio rivela che il 66,9% dei cittadini intervistati è poco o per niente soddisfatto dell'amministrazione. Il 70% non ha opinione sulla costruzione del nuovo polo scolastico 'Il Barone Rampante' per scarsa conoscenza del progetto.