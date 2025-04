Bologna, contrasto allo spaccio: tre arresti dei carabinieri

Bologna, 5 aprile 2025 – Tre arresti, tutti per droga. Questo è il bilancio dei controlli dei carabinieri della compagnia Bologna Centro, coordinata dal maggiore David Millul.

Nel primo caso è finito nei guai un 30enne albanese. I militari della stazione Bologna Corticella hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura presso la Corte d’Appello di Bologna. L’uomo, domiciliato in città, è stato rintracciato a casa dai carabinieri, che lo stavano cercando dal 25 marzo (giorno di emissione degli atti di esecuzione). Su disposizione del pm di turno è stato portato in un istituto penitenziario per scontare la pena principale stabilita di 4 anni e 11 giorni di reclusione per reati in materia di droga, commessi tra il 2019 e il 2020 a Bologna. Avendo già trascorso dei giorni in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare, nel periodo interessato dai fatti, il 30enne potrà però usufruire della ‘liberazione anticipata’.

Nel secondo caso invece è stato arrestato un 51enne di origini marocchine. I carabinieri della stazione Bologna Navile hanno arrestato l’uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio. I militari, nel transitare in via Nuvolari, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza dell’“ex Cotabo” di proprietà del gruppo “Bologna Fiera”, il quale ha segnalato la presenza di due persone che, con fare sospetto, girovagavano all’interno dell’edificio. Alla vista della pattuglia, i due si sono dati alla fuga. Ma uno, allontanatosi in sella a una bicicletta, è stato raggiunto e bloccato in via di Saliceto. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di una scatola metallica artigianalmente modificata con dentro nove involucri di cocaina (6,2 grammi circa), nonché 100 euro. Tratto in arresto, è stato denunciato poiché irregolare sul territorio nazionale. A processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 51enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora a Bologna.

Infine i carabinieri del nucleo operativo di Bologna hanno arrestato un 21enne tunisino, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è stato eseguito in piazza Scaravilli, zona universitaria ad alta concentrazione di compravendite di droga, dopo una segnalazione da parte di un docente. Il 21enne era seduto su una panchina della piazza e cedeva droga. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 1.300 euro e 0,6 grammi di hashish, mentre il compratore, un 49enne, ha consegnato ai militari la sostanza acquistata pochi istanti prima. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri che hanno proceduto all’arresto del 21enne, e su disposizione della Procura di Bologna, il presunto responsabile è stato portato nelle aule giudiziarie del tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e lui è stato rimesso in libertà, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel capoluogo emiliano.