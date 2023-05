Bologna, taglia le ruote di un'auto: 24enne denunciato dai carabinieri

Molinella (Bologna), 26 maggio 2023 - Ha tagliato le ruote di un'auto ferma nelle vicinanze del supermercato Golinelli, di via Provinciale Inferiore, a Molinella. La scena è stata però notata da dei ragazzi che spaventati hanno chiamato la madre, la quale ha poi allertato i carabinieri, che hanno rintracciato l'uomo, un ventiquattrenne di origine etiope, in Italia senza fissa dimora, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Stando alla ricostruzione dei militari dell'Arma della Stazione di Marmorta, intorno alle 19.30 di mercoledì 24 maggio, i ragazzi hanno notato un uomo alto, magro e con cappellino da tennis, il quale, una volta estratto dai pantaloni un cutter di colore blu e grigio, aveva tagliato le gomme di un’auto in sosta vicino al supermercato Golinelli. A quel punto è scattata la telefonata alla madre che ha poi allertato i carabinieri. I militari dell'Arma hanno rintracciato il ventiquattrenne poco dopo in via Fiume Vecchio. Nell’avvicinarsi all’uomo, i carabinieri hanno notato che lo stesso aveva lanciato frettolosamente sul prato un oggetto, come per disfarsene dopo aver visto la pattuglia. Il cutter è stato recuperato ed è risultato perfettamente corrispondente a quello descritto dalla donna, mentre l'auto danneggiata si era già allontanata.

Il ventiquattrenne è stato così denunciato per il porto di armi o oggetti atti a offendere, mentre il cutter, dalla lama di diciassette centimetri, è stato sequestrato.