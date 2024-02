Bologna da impazzire, 500 tifosi abbracciano la squadra a Casteldebole: “Portateci in Europa”

Bologna, 18 febbraio 2024 – Thiago e il Bologna a furor di popolo: la febbre rossoblù sale. In un centinaio accolgono i rossoblù in stazione, e l'accoglienza si trasforma in festa grande a Casteldebole, dove la quota dei presenti, intorno alle 19.05, si attesa attorno a quota 500, con fumogeni e cori.

Entusiasmo alle stelle dei tifosi del Bologna a Casteldebole la sera del 18 febbraio 2024 (FotoSchicchi)

"Portaci in Europa”, cantano a Thiago. Ma arrivano anche i cori per Saputo e il responsabile dell'area tecnica Sartori, considerati i principali artefici insieme a tecnico e squadra del salto di qualità.

L'affetto dei tifosi rossoblù: tutti a Casteldebole ad accogliere la squadra dopo la vittoria contro la Lazio (FotoSchicchi)

Cori per squadra e giocatori, quando si avvicinano ai cancelli per salutare e ringraziare i tifosi dell'accoglienza e pure mentre escono dai cancelli con le rispettive auto.

E se tecnico e società ancora non rompono il silenzio su quello che sarà il futuro del tecnico, trincerandosi dietro alla frase "Quando ci saranno novità le saprete”, il tifo prova a rompere il muro.

Che tra tecnico e parte del mondo ultras rossoblù non siano sempre state rosa e fiori è un dato di fatto. Specie nel primo mese. A tutt'oggi, nonostante il percorso, manca un coro di gratificazione per il tecnico, al quale al più viene chiesto di trascinare il Bologna in Europa.

L'arrivo di Thiago Motta a Casteldebole (FotoSchicchi)

"Ma io non sono qui per chiedere, ma per dare”, ha risposto Motta, a chi ha provato a chiedergli dello stato d'animo al riguardo. Ma quello che stanno vivendo città e squadra in questa stagione va oltre ogni polemica od oltre ogni dubbio. Ora è tempo solo di festeggiare.