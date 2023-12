Bologna, tragedia sull’ambulanza. Muore donna, gravissima la figlia . Le portavano a casa dopo una visita

Stavano tornando da una visita medica, l’ennesima per una madre 57enne, Monica Amidei, e per la figlia 30enne che soffre di gravi problemi cardiaci. Erano tranquille, nel posto più sicuro, un’ambulanza. Pochi chilometri e sarebbero state nella loro casa di Galliera, in provincia di Bologna. Ma proprio lì, a bordo del mezzo di soccorso, la loro vita ha trovato un tragico risvolto, in un canalone di scolo. All’altezza di San Pietro in Casale l’ambulanza è uscita di strada, per cause non chiare ma che escludono il malore della conducente della Croce Rossa: Monica Amidei è morta, la figlia, già cardiopatica, e a sua volte mamma di un bimbo piccolo, è gravissima in Rianimazione.

Si tratta dell’ennesima tragedia sulle strade della provincia di Bologna. La situazione è stata, poi, resa ancora più tragica dal fatto che la disperazione dei parenti delle due donne si sia riverberato anche tra le corsie del pronto soccorso dell’ospedale limitrofo quello di Bentivoglio, dove la 57enne era stata trasportata in codice di massima gravità e dove è morta poco dopo il suo arrivo. I familiari, appresa la notizia, si sono precipitati al nosocomio e, in mezzo ad altri pazienti, tra lacrime e angoscia, hanno urlato per sapere come si potesse trovare la morte a bordo di un’ambulanza, a bordo strada. Sarà la Polizia Locale a chiarire l’accaduto. Intanto, già dalle prime ore della serata di ieri, un paese intero della Bassa pianura bolognese si è riunito simbolicamente, di casa in casa, per pregare per la salute della 30enne e per la donna che non ce l’ha fatta. Monica Amidei, era molto conosciuta a Galliera: storica titolare di un bar, edicola e tabaccheria in centro, aveva fatto parte per anni del Comitato dei Commercianti ed era stata uno dei soci fondatori della Proloco. Una vita, quella della Amidei, spesa per i figli e per la comunità, spazzata via da un destino beffardo.