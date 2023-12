Bologna, tre nuovi dirigenti e 42 ispettori per la polizia

Bologna, 14 dicembre 2023 – Novità in Questura per Natale. Tre nuovi dirigenti della polizia bolognese sono stati accolti dal questore Antonio Sbordone: si tratta del primo dirigente Luigi Margio, che prenderà il ruolo di capo della Polaria; del primo dirigente Gianfranco Martorano, che andrà a guidare il Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna; e del vice questore Maria Cristina Fagone Buscimese, che sarà la dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia postale. Contestualmente, il questore Sbordone ha ricevuto anche i quarantadue nuovi ispettori assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. I nuovi ufficiali di polizia giudiziaria copriranno diversi e delicati incarichi, nei diversi uffici della Questura e dei commissariati. Agli ispettori il questore ha rivolto sinceri auguri per il traguardo conseguito e per i nuovi incarichi che andranno a ricoprire.