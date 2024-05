Il Bologna trionfa a Napoli e il pub si trasforma nel Dall’Ara: “La mia vita te la dedico”

Bologna, 11 maggio 2024 – “Bologna, la mia vita te la dedico”. Questo coro urlato dai numerosi tifosi presenti in un gremito Celtic Druid Irish Pub di via Caduti di Cefalonia, testimonia la tanta gioia dopo la vittoria del Bologna sul Napoli. Qui le pareti da pub circondano il bancone in legno e sono tante le sciarpe del Bologna fc che addobbano il luogo. Mentre i tavoli rotondi riuniscono gli appassionati rossoblù accorsi a seguire la partita. Accolti da questi colori e da questa atmosfera, questo caldo e soleggiato sabato sera di maggio ha emozionato il bar.

La gioia dei tifosi del Bologna al pub

Si sente anche un sentimento di rivincita. Infatti, l'8 maggio 2013, il Napoli di Mazzarri ha ipotecato al Dall’Ara contro il Bologna allora di Pioli, e con un secco 0-3, il 2° posto e l'accesso alla Champions League 2013-2014. Undici anni dopo, nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, festeggia il Bologna fc. Per un sogno più che mai vicino, in attesa del risultato della partita di domani sera tra Atalanta-Roma, che potrebbe consegnare di fatto l’accesso tra le big dei Europa ai ragazzi allenati da Motta.

La partita è nel complesso gestita dai rossoblù. Al calcio d’inizio cala il silenzio dei fan del Bologna e si percepisce un'ansia tremenda. Però, l'incitamento asfissiante durante le occasioni del Bfc ricorda l’atmosfera della curva. Già all'ottavo e al dodicesimo minuto arriva l'uno-due fulminante del Bologna con i primi goal in stagione di Ndoye e Posch, che indirizzano il match già dalle prime battute. I tifosi, allora, si lasciano andare a un grido di felicità e a cori che sanno già di Champions League. Arrivano anche i brividi al 20° dopo che l'arbitro Pairetto concede un calcio di rigore ai partenopei. Però, come diceva Rasheed Wallace, ex cestista: "Ball Don't Lie".

La palla non mente. E così, il figlio di Bologna, il portiere Federico Ravaglia, para il rigore a Politano tranquillizzando le centinaia di tifosi al Celtic Druid Irish Pub. E l’intervallo diventa l’occasione per scambiarsi alcuni punti di vista sulla partita, per bere e per sgranocchiare qualche cosa. Non appena rinizia il match, però, il silenzio torna a caratterizzare la sala. Nella prima metà della ripresa a fare la partita sono i partenopei, il Bfc comunque si difende e riparte accompagnato telepaticamente dagli applausi dei suoi tifosi da Bologna. Si accende Orsolini al 65’ che sbaglia davanti a Meret. Un’occasione che agita l’esigente ‘curva’ del Celtic Pub che applaude agli ingressi al 72’ di Fabbian e Castro, soprannominato ‘Fidel’ dai tifosi.

Al fischio finale inizia la festa e il pub si trasforma nel Dall’Ara. Dopo una partita che ha attirato anche alcuni tifosi stranieri e un pacato, onesto e piccolo gruppo di tifosi del Napoli, rimasto perlopiù sulla soglia del bar.