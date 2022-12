Bologna, una città che invecchia Nel 2030 il boom degli over 64 Ed è allarme sulle nuove nascite

di Monica Raschi

Nel 2030, tra Bologna e provincia, saranno circa 283mila le persone che avranno superato i 64 anni, quasi 35mila in più delle attuali 240mila. Mentre gli anziani che hanno superato i 79 anni potrebbero raggiungere quota 96mila: attualmente sono 88mila. Sono i dati illustrati da Gianluigi Bovini, statistico, già capo area Programmazione, controlli e statistica del Comune di Bologna. "A preoccupare maggiormente sono questi ultimi, cioè le persone che hanno dagli 80 anni in su – spiega Bovini –, perché sono quelle più impegnative considerati i bisogni maggiori. Prima di quella età, generalmente, nelle nostre zone gli anziani stanno abbastanza bene". Bovini fa un salto oltre il 2030: "Se ora tra i nostri cittadini una persona su quattro è anziana, se facciamo i calcoli fino al 2031 la percentuale raggiungerà il 28 per cento del totale. Dieci anni dopo stimiamo sarà addirittura un terzo".

Questo per un motivo molto semplice. "La generazione del baby-boom, quella nata a cavallo degli anni 50 e 60, diventerà anziana ed è per questo che la prevenzione diventa fondamentale – aggiunge Bovini –. Si consideri che oggi in Italia nascono meno di 400mila bambini, nel 1964 ne sono nati un milione. Quindi ci dobbiamo preparare a vivere con una popolazione anziana". Se la positività sta nel fatto che l’aspettativa di vita aumenta, riflette Bovini, non si può non porre l’attenzione su alcuni temi che saranno la chiave del futuro, dato l’invecchiamento della popolazione: l’abitazione, la salute, le condizioni economiche, la famiglia e le tecnologie. "Se è vero che il 90 per cento dei bolognesi ha la casa di proprietà, è altrettanto vero che quasi il 70 per cento di tali abitazioni non è dotato di ascensore e ha almeno tre piani – precisa –. E uno dei grandi temi legato agli anziani è proprio l’accessibilità ai luoghi. Poi c’è il problema della solitudine: molti anziani restano soli perché il marito o la moglie muoiono. E c’è la questione dei servizi di base, tipo chi porta la spesa, ma anche di quelli sanitari, con la necessità di incrementare quelli territoriali, con i tanti medici di base che vanno in pensione e non si riescono a rimpiazzare".

Bovini pone l’attenzione anche sulla digitalizzazione di tanti servizi pubblici e sul fatto che la maggior parte di anziani non sa usare il pc e nemmeno lo smartphone, quindi sulla necessità di corsi di ’alfabetizzazione’ o della creazione di servizi di supporto. Relativamente alle condizioni economiche, Bovini sottolinea che "quelle degli anziani bolognesi sono abbastanza buone. Ma per molti lo sono fino a quando non c’è da pagare una badante o c’è bisogno di una struttura. Anche questa è un’altra questione che dovremo porci: il tema della longevità impegnerà nei prossimi decenni".