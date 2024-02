Bologna va ai 100 all’ora. Una città è nel pallone. Ora si sogna la Champions

C’è una città che in queste settimane è sulla bocca di tutti, in Italia e in Europa, grazie a uno strano mix che tiene insieme la ‘costruzione dal basso’ e i limiti di velocità ai 30 chilometri all’ora; una torre quasi millenaria che rischia di crollare e ben altri tipi di torri, quelle delle sue due squadre di pallacanestro; una delle mostre sull’arte contemporanea più ricercate del continente e un omaggio al re del rock demenziale scomparso dieci anni fa esatti. Questa città si chiama Bologna, e, in fondo, non c’è molto da stupirsi del contrasto di generi tanto differenti e della loro felice coesistenza: da queste parti è quasi sempre andata così.

Punto di caduta, e di sintesi, di tutto questo darsi da fare e da sognare, è sicuramente il Bologna di Thiago Motta, che mercoledì ha travolto per 2-0 la Fiorentina e si è issato al quarto posto in classifica, vista Champions League. Nella città ai 30 orari, la squadra di calcio viaggia ai 100 abbondanti, infrangendo (in senso buono) ogni limite. Un sogno che assomiglia quasi a un’eresia per chi, negli ultimi 25 anni, ha affrontato più retrocessioni che qualificazioni europee. Un sogno, però, che sta piano piano conquistando tutti: per la qualità e l’innovazione del gioco di Motta, per la capacità di non perdersi per strada anche dopo alcuni passi falsi, per la solidità di un club che pare avere iniziato a ragionare in grande, per l’unità totale tra i rossoblù e il loro pubblico. Un sentimento che va oltre oltre le gradinate del Dall’Ara e abbraccia chiunque viva all’ombra di San Luca. Perché il Bologna, da queste parti, è più di una squadra di calcio. È una specie di metronomo che regola il battito cardiaco della città. E sarà per questo che sotto i portici ora si respira un’aria diversa: l’aria di chi è tornato a sognare e non ha alcuna intenzione di smettere.

a. z.