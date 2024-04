Bologna vede elettrico. Laboratorio Ferrari-Unibo

"Il futuro è sempre nelle mani di chi lo sa anticipare", diceva Enzo Ferrari. Mettendo piede nel plesso dell’ex Bodoniana si entra dentro due stanzoni bianchi, e la sensazione è proprio quella di una finestra sul domani. All’interno, si scorgono subito due ‘glovebox’, grossi scatoloni dove docenti e studenti lavorano con le condizioni ambientali più adatte possibili: collegano anodi e catodi, osservano le reazioni, studiano la capacità delle celle. L’obiettivo del nuovo ‘E-Cells Lab’ presentato ieri mattina dall’Alma Mater è proprio questo: studiare e comprendere al meglio i processi elettrochimici per padroneggiarne le potenzialità e le capacità e, da qui, partire per future progettazioni. La partnership è di eccellenza perché il coinvolgimento con i protagonisti del settore è diretto: insieme con l’Unibo ci sono Ferrari e Nxp, azienda di semiconduttori fondata dalla Philips, che hanno sottoscritto un accordo di 5 anni per attività di ricerca.

Per aprire le porte del nuovo laboratorio ci sono voluti appena 100 giorni, con un investimento che ha coinvolto tutti gli attori in campo. Nel laboratorio elettrochimico altamente innovativo si partirà con una squadra di una decina di operatori: dottorandi, professori, ricercatori svilupperanno progetti di studio e ricerca di elevato valore tecnico-scientifico. Studieranno soprattutto le celle al litio Ssb (stato semi solido) e Assb (stato solido ad elevate prestazioni).

Il laboratorio, come detto costituito da due aree, sarà dedicato alla preparazione, all’analisi e alla caratterizzazione di materiali elettrodici e di elettroliti solidi. Una particolare attenzione verrà prestata ai temi della carica rapida, della sicurezza e delle alte prestazioni. Verranno anche sviluppati dispositivi elettronici avanzati per l’applicazione di tecniche di controllo e di gestione dei cicli di carica-scarica. I risultati saranno di utilità per Ferrari nello sviluppo con i propri fornitori di batterie e consentiranno all’Università di sviluppare attività di ricerca nel settore elettrochimico, oltre che a Nxp per sviluppare sistemi di controllo delle batterie di prossima generazione.

D’altronde la comprensione è fondamentale, come ricorda Benedetto Vigna, ad di Ferrari: "Basti pensare che quando negli anni ’80 abbiamo cominciato ad acquistare componenti elettronici, non sapevamo praticamente cosa fossero. Oggi vogliamo capire come funzionano gli ioni delle celle delle batterie: se conosci bene una cosa, la domini. E se la domini, puoi evolvere".

Soddisfatto il rettore Giovanni Molari: "Sono lieto che Ferrari abbia scelto l’Alma Mater: la collaborazione sarà fruttuosa". Dello stesso avviso Jens Hinrichsen di Nxp: "Ci aspettiamo di stabilire nuovi parametri di riferimento per le prestazioni e la sostenibilità, per raggiungere un futuro più verde e più luminoso".