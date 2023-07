Bologna, via Marconi chiusa: lavori urgenti di Hera alla condotta idrica

Bologna, 14 luglio 2023 – Via Marconi è chiusa in direzione centro dall'incrocio con Via Riva di Reno a quello con Via Lame per lavori urgenti di Hera.

Bus deviati, mentre i veicoli possono percorrere la preferenziale di Via Lame in direzione Ugo Bassi, fino a termine intervento.

La polizia locale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica in loco.

squadra pronto intervento

tubo condottavrotto stamattina nessuno senza acqua.