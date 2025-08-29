BOLOGNA Video-choc sul web. Pizzaiolo insultato e steso a pugni

Sbigottimento e rabbia a San Giovanni in Persiceto per un video virale di pura violenza, con protagonista un giovane cliente di origini romene a torso nudo che sferra un pugno in pieno volto a un lavoratore della pizzeria di asporto Pinko Pallino di piazza Bergamini. L’aggressione si è verificata lo scorso Ferragosto, ma il video della telecamera di sicurezza del locale sta circolando nelle ultime ore sui social. Il bilancio è di un pizzaiolo finito all’ospedale con un labbro spaccato e un’emorragia cerebrale (prognosi di un mese), mentre i carabinieri hanno identificato l’aggressore e ora stanno indagando sull’accaduto. Da quanto si può vedere nel filmato, completo di audio, sulle prime il giovane cliente a torso nudo è all’interno del locale e inveisce contro uno dei pizzaioli, prendendolo a male parole: "Ti giuro, tu fai una pizza di m...". Il suo reiterato atteggiamento poco dopo fa però perdere la pazienza al pizzaiolo bangladese, che dal bancone gli ordina urlando di andare via. Ma poi, esasperato, il lavoratore esce fuori dalla postazione e avvicina il balordo tentando di mandarlo via e spingendolo verso la porta. Per tutta risposta, l’energumeno gli sferra un pugno da ko sul volto facendolo stramazzare all’indietro, per poi sfotterlo: "Sei a posto adesso?". Mentre i colleghi chiamano il 118, l’aggressore continua a sfoggiare il suo atteggiamento di sfida, dicendo che avrebbe aspettato l’arrivo dei carabinieri. Poi si lascia andare ad altri insulti. Pochi minuti prima, aveva rapinato alcune birre e 250 euro di incasso nella pizzeria.

Marco Principini