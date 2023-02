Bologna, villa Ranuzzi sperimenta la terapia del gong per gli anziani

Una seduta di musicoterapia con il gong a Villa Ranuzzi, a Bologna

Bologna, 27 febbraio 2023 – Campane tibetane, diapason, rumore di conchiglie, bastoni della pioggia, sono solo alcuni degli strumenti in grado di generare suoni vibrazionali che portano benefici a corpo, mente e spirito.

Stiamo parlando di suonoterapia e di medicina vibrazionale. I vantaggi di queste discipline sono note da molto tempo. Oggi vengono praticate nelle spa, nei centri benessere e olistici.

Ma la terapia ‘del gong’ genera effetti positivi anche sugli anziani. Interventi di questo tipo rappresentano una proposta innovativa per quanto riguarda le terapie non farmacologiche per le demenze. In Italia, Villa Ranuzzi, a Bologna, è una delle prime strutture a sperimentarla.

Simona Vallorani, operatrice Olistica in Suonoterapia, ha iniziato 3 mesi fa a condurre sessioni di suonoterapia agli ospiti di Villa Ranuzzi: “L'intervento è basato sull'uso integrato di gong di campane tibetane e strumenti ancestrali. Le vibrazioni prodotte da questi strumenti agiscono sul sistema nervoso centrale determinando numerosi benefici a livello fisico, mentale e psicologico. L'ampio spettro di frequenze è in grado di determinare un vero e proprio massaggio interno con conseguente armonizzazione cellulare”. Le vibrazioni, infatti, agiscono su più livelli e sono in grado di modificare la frequenza delle onde cerebrali inducendo uno stato di profondo rilassamento e quiete, favoriscono l'integrazione emisferica connettendo in modo più armonico i due emisferi cerebrali. “Possono essere un prezioso alleato per ridurre lo stress, gli stati ansiosi e depressivi, stimolare il riposo e creare una profonda sensazione di pace e benessere. Ho notato – prosegue la Vallorani – molto interesse da parte degli ospiti, durante gli incontri sono incuriositi e affascinati dai suoni prodotti da strumenti quali sonagli, tamburo oceanico, sansula, foglie. Alcuni si sentono riattivati e meno stanchi. I volti sono distesi e rilassati”.

Le sedute di suonoterapia sono state proposte dal gruppo delle educatrici della struttura felsinea, tra le più avanzate nel Paese. “Conosco i benefici di questa terapia – spiega la dottoressa Federica Taddia, coordinatrice del team – e sui nostri anziani sta avendo importanti riscontri che stiamo monitorando prima, durante e dopo le sedute. Si è notato infatti che i benefici permangono non solo durante la seduta, ma anche nei momenti successivi di ritorno in reparto con una importante ricaduta sul benessere generale di ciascuno dei nostri ospiti durante i diversi momenti assistenziali”.