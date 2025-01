Bologna, violenza sessuale. Movente transfobico: "Fu uno stupro punitivo"

Bologna, 25 gennaio 2025 – A maggio di un anno fa, violentò una escort transessuale quarantenne nel parco della Montagnola: i carabinieri, che intervennero subito allertati da un passante, lo trovarono coi pantaloni sporchi di terra ancora vicino alla vittima sotto choc. Lo arrestarono per violenza sessula e tentata rapina della borsetta; la Procura attivò il protocollo ’Codice rosso’. Lo scorso dicembre, il tunisino di 25 anni, disoccupato e irregolare sul territorio (era in Italia da pochi mesi all’epoca dei fatti) è stato condannato in abbreviato, rito che prevede lo sconto di un terzo della pena, a sei anni e quattro mesi, in primo grado.

In quel processo, si era costituito parte civile il Movimento identità trans (Mit). Ora, il giudice dell’udienza preliminare Sandro Pecorella, motivando la condanna, individua il "movente transfobico della gravissima violenza": a dirlo è l’avvocata del Mit, Antonietta Cozza, parlando del caso in una commissione del Consiglio comunale di Bologna.

L’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Ariemme, dovrà pagare una provvisionale alla vittima di 15mila euro, di cinquemila al Mit. "Questo perché uno degli scopi dell’associazione è tutelare le sex workers – spiega Cozza –. Avevamo chiesto il risarcimento per poter aprire nuove case rifugio". Per lo stupro, il giudice ha riconosciuto l’imputato colpevole di una "una violenza estrema e inaudita", stando ancora alla legale, che aggiunge: "Le violenze sessuali sono brutte di per sé, ma per l’accanimento e la volontà di cancellare la persona questa è la più pesante che abbia visto in 18 anni di lavoro".

Nella sentenza, "il gup scrive poi che è chiaro che l’imputato si era adirato scoprendo che la persona offesa fosse trans – riferisce Cozza –, cosa che non si aspettava. Per questo ha infierito su di lei, anche con parole di scherno come ‘chiama la polizia, prova a chiamare la polizia’ che le ha detto mentre le agiva violenza".

In sostanza, il giudice ha rilevato che "il movente non era quello della violenza sessuale, bensì transfobico, agito con le modaltà della violenza sessuale", aggiunge la legale. Inoltre, "sono state riconosciute le aggravanti della minorata difesa e della crudeltà", segnala Cozza, e "la pena è stata aumentata per la continuazione con la tentata rapina, aggravata dalla menomazione fisica della persona offesa, che aveva le stampelle e problemi di deambulazione".

Il giudice ha invece escluso l’aggravante delle sevizie a danno della donna, "perché non sono stati utilizzati strumenti per farle del male – ancora l’avvocata – se non quelli che corrispondono ai violenti rapporti sessuali già integranti il reato". Poi, "non ha applicato l’attenuante generica dell’incensuratezza dell’imputato, specificando che l’elemento è insufficiente di fronte alle modalità della condotta e al contesto".

Infine, il gup ha aggiunto che "le modtà del fatto indicano che l’imputato è socialmente pericoloso, applicandogli la misura dell’espulsione dall’Italia una volta espiata la pena". Quella sera di maggio, stando alle ricostruzioni, il tunisino aveva avvicinato la donna, offrendole 20 euro per una prestazione sessuale. I due si erano recati quindi in una zona buia del parco ma, dopo avere consumato un primo rapporto, lui le aveva strappato la biancheria e per due volte ne aveva abusato, nonostante le sue grida disperate.