Bologna vota il colore del tram

Tutto rosso, veloce come una Ferrari o una Ducati? O con un tocco di nobiltà dato dall’oro? Saranno i cittadini di Bologna a scegliere i colori del tram: il Comune ha lanciato una sorta di referendum per definire la livrea dei mezzi, sarà possibile votare fino all’8 dicembre. "È arrivato il momento di scegliere quali mezzi circoleranno per la città una volta terminati i cantieri", annuncia l’amministrazione, segnalando il lancio della "votazione per permettere a tutti di scegliere il design del nuovo tram tra i due proposti da Caf, azienda che si è aggiudicata la gara per i mezzi". Si vota sul sito del Comune. "Il colore del tram – dice il sindaco Lepore – entrerà a fare parte del paesaggio urbano, perciò abbiamo pensato fosse utile e importante sondare la cittadinanza". Intanto le opposizioni votano no. Per FdI, è una farsa. "Sono finti democratici – dice l’eurodeputato Cavedagna –, avrebbero dovuto confrontarsi con i cittadini su infrastruttura e tracciati, non sul colore". E Di Benedetto (Lega): "La misura della dimensione partecipativa dell’amministrazione Lepore è espressa appieno con la decisione di permettere ai cittadini di scegliere solo il colore del tram, quando tra l’altro è già deciso".