Bologna Welcome, ecco l’integrativo. Accordo raggiunto con i sindacati

Sottoscritto il primo contratto integrativo di secondo livello a Bologna Welcome, la Fondazione che si occupa di ospitalità e turismo sotto le Due Torri e che conta quasi 80 dipendente, per lo più giovani laureandi o neo-laureati. A darne notizia sono Sonia Sovilla (Filcams Cgil) e Laura Chiarini (Fisascat Cisl).

I contenuti più salienti dell’accordo integrativo sono rappresentati da due giorni a settimana di smartworking garantiti per ogni dipendente, laddove le mansioni siano considerate compatibili; flessibilità di orario in entrata e pausa pranzo per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro; ingresso in azienda con assunzione minimo al 4° livello del contratto collettivo nazionale del commercio, distribuzione e servizi a far data dal 01/01/2026, con adeguamento al 4° livello anche per i 5° livelli già occupati a quella data;

confronto continuo con i delegati sindacali interni sui corretti inquadramenti professionali e stabilizzazioni dei contratti a termine; malattia riconosciuta al 100%, a prescindere dal numero degli eventi nell’anno; maturazione piena del numero di ore di permessi a prescindere dalla data di assunzione; aumento del buono pasto a 8 euro giornalieri con superamento della compartecipazione al costo in capo al dipendente; meccanismo premiale di incremento salariale sia con salario fisso mensile (865 euro in più all’anno per un 3° livello già in forza, riparametrato per gli altri livelli) che con il premio variabile che potrebbe arrivare a fino a 1600 euro all’anno pro capite.