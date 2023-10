Bologna Welcome diventa fondazione, Lepore: “Puntiamo su competenze e imprese”

Bologna, 17 ottobre - “In questi dieci anni Bologna Welcome, che era una società privata, partecipando ai bandi del Comune, ha lavorato sul marketing e sulla promozione. Nei prossimi dieci, invece, vogliamo investire di più sulle competenze, sul lavoro e sull'impresa. Questa sarà una grande opportunità: una collaborazione tra pubblico e privato, una Fondazione che nasce da una alleanza tra il Comune, Città Metropolitana e Camera di Commercio, che gestirà la destinazione turistica di Bologna. E collaboreremo anche con Modena”. Così il sindaco Matteo Lepore punta i riflettori sul via libera da parte della giunta alla costituzione della Fondazione Bologna Welcome, in attesa dell'avvio dell'iter in Consiglio comunale.

Nel dettaglio, si tratta “di una Fondazione di partecipazione a totale controllo pubblico”, che opera come ente in house e alla quale sarà affidata la gestione, attraverso il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, non solo della promozione e gestione di eventi e siti turistici, culturali e sportivi, bensì tutte le attività collaterali ritenute necessarie per garantire e incrementare l'attività turistica sul territorio.

La Fondazione, quindi, lavorerà per creare un ecosistema favorevole alla promozione e all'attrazione di investimenti per lo sviluppo di progetti, servizi e iniziative che promuovano la valorizzazione di cultura e sport come risorse turistiche del territorio: avrà inoltre il compito di realizzare progetti innovativi, collaborare con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, nonché con le imprese e le associazioni del territorio, al fine di raggiungere gli obiettivi di promozione e sviluppo del turismo.

Ma non è finita qui. Il Comune, in quanto fondatore, concederà dal primo gennaio del prossimo anno, alla costituente fondazione, i beni immobili di sua proprietà, attualmente in concessione alla società Bologna welcome Srl, per la durata di nove anni, con possibilità di rinnovo. “Assegneremo alla Fondazione anche la ex 'Torinese’: un marchio storico di piazza Maggiore. Non vogliamo che venga comprata da nessun brand, vogliamo rimanga patrimonio della città: ripartirà un’attività ristorativa, con investimenti per sistemare lo spazio e verrà messa a servizio di Palazzo Re Enzo, del Cinema in piazza, del nuovo Modernissimo e di tutte le attività che Bologna saprà proporre”. Per rendere operativa la Fondazione, il Comune conferirà al fondo risorse per 100mila euro, oltre appunto la concessione di immobili 'attrattori’ a titolo gratuito (come Paladozza e Torre dell'Orologio).

A questo si aggiungeranno 20mila euro dalla Città Metropolitana e un conferimento della Camera di Commercio che sarà definito.

Soddisfatti anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil: “Si tratta di un passo fondamentale per valorizzare le lavoratrici e i lavoratori che lavoravano presso Bologna Welcome srl e in generale nel settore turistico e culturale cittadino, e per meglio indirizzare le politiche pubbliche su questi settori che riteniamo di grande rilevanza per la crescita del nostro territorio - si legge in una nota -. Nel passaggio da Bologna Welcome srl a Fondazione tutte le lavoratrici e i lavoratori, circa 60, passeranno senza soluzione di continuità al nuovo datore, garantendo la totalità dell'occupazione, e le stesse condizioni economiche e normative”.