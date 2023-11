Bologna Welcome, i nomi. Ravaglia nuovo presidente:: "Miglioreremo l’offerta"

Il prossimo volano dell’accoglienza sotto le Torri prende sempre più forma. Si è costituita ieri formalmente, davanti alla presenta di un notaio, la Fondazione Bologna Welcome: una nuova alleanza nata dall’intesa tra Comune, Città metropolitana e Camera di Commercio, che operando come "ente in house" si occuperà della destinazione turistica bolognese – anche in collaborazione con Modena –, attraverso il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, gestendo non solo la promozione di eventi e siti turistici, culturali e sportivi, ma più in generale tutte le attività collaterali. Il presidente sarà Daniele Ravaglia, già vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia: una mossa, come detto, per continuare a coinvolgere il mondo economico all’interno della Fondazione.

"L’amministrazione ha mantenuto le promesse fatte a noi soci privati nominando nel consiglio, oltre a rappresentanti pubblici, anche una figura come la mia per motivi manageriali – puntualizza Ravaglia –: l’obiettivo è creare una sinergia tra tutte le forze economiche della città".

Nel consiglio d’amministrazione della Fondazione Bologna Welcome sono stati nominati anche Felice Monaco, dirigente del Comune e presidente dell’ordine degli Ingegneri di Bologna, Matilde Madrid, capo di gabinetto del sindaco con delega alle Società partecipate, Stefania Paolazzi della Città metropolitana e Celso De Scrilli, presidente di Federalberghi ed ex presidente di Bologna Welcome.

"Prima al suo interno c’erano associazioni rappresentanti dell’economia locale, come Ascom e Cna, che ora in qualche modo possono essere rappresentate dal sottoscritto e dalla Camera di Commercio – conclude Ravaglia –. Il desiderio di coinvolgere le realtà cittadine rimane l’obiettivo principale, tenendo presente che Bologna ha già una forte attrazione turistica: noi la consolideremo e miglioreremo l’offerta e la qualità dei servizi, così come sosterremo le attività sportive che in questo momento sono molto stressate".

Soddisfazione anche da parte di Celso De Scrilli: "È una bella sfida – commenta il numero uno di Federalberghi –. Una nuova avventura, in continuità con quanto fatto fino ad oggi dalla vecchia associazione. Con Ravaglia abbiamo rapporti da tantissimi anni: sono felice sia stato nominato lui come presidente, ci siamo già sentiti. Penso e sono convinto potremo fare insieme qualcosa di buono e di nuovo per la città".

Per rendere operativa la Fondazione, il Comune aveva dichiarato la volontà di conferire al fondo risorse per 100mila euro, oltre la concessione di immobili ‘attrattori’ a titolo gratuito, come il PalaDozza e la Torre dell’Orologio. A questo si aggiungeranno 20mila euro dalla Città Metropolitana, oltre al contributo della Camera di Commercio.