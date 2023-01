Bologna Welcome, i nuovi vertici Franco Baraldi diventa presidente

L’assemblea dei soci di Bologna Welcome ha nominato, nella riunione di ieri, il nuovo consiglio di amministrazione. Per il ruolo di presidente è stato scelto Franco Baraldi (nella foto), dirigente della Camera di commercio di Bologna e attuale consigliere di amministrazione di Bologna Fiere. Al suo fianco, nel board della società turistica, siederanno anche Donatella Bellini, presidente del gruppo Terziario Donna di Ascom, e Massimo Zucchini, numero uno di Confesercenti Bologna. "I soci ringraziano il consiglio di amministrazione uscente e il presidente Giovanni Trombetti per il loro operato – ha reso noto la società – e formulano auguri di buon lavoro al nuovo Cda".

La nomina di Baraldi, già nell’aria da prima di Natale, servirà forse a traghettare la società che si occupa della destinazione turistica di Bologna fino alla creazione della nuova Fondazione Bologna Welcome. Ma forse non sarà una soluzione ponte, perché i soci hanno chiesto un mandato pieno e la gestione di Baraldi potrebbe durare anche un anno, sicuramente fino a giugno. Il Comune vorrebbe lanciare la Fondazione in estate, si è tenuto in tanto un nuovo incontro tra tecnici dell’amministrazione e della Camera di commercio per mettere sul tavolo quali funzioni d’indirizzo dovrà svolgere la Fondazione, con una società satellite che potrebbe continuare a occuparsi della parte commerciale.

pa. ros.