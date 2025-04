Bologna Welcome: "Il turismo cresce. C’è spazio per tutti, ma serve equilibrio"

Daniele Ravaglia, presidente di Fondazione Bologna Welcome, i controlli di finanza e Comune sulle strutture ricettive avranno ricadute sul turismo? "Premetto che è giusto controllare in modo sistematico la regolarità di queste attività. In particolare, colpire chi lavora in nero, producendo un doppio danno: all’erario e alla concorrenza nell’ambito della ricettività cittadina. Di effetti diretti sul turismo non ne attendo, se non sulla qualità dell’offerta che mi auguro sarà spinta a realizzarsi secondo criteri di piena aderenza alle regole".

Overtourism e giungla di affitti turistici quanto incidono sul tema dell’emergenza abitativa? "In merito agli affitti brevi trovo possibile regolamentare meglio il fenomeno, ma difficile arrestarlo perché si tratta è un mercato emergente molto diffuso nel Paese. A Bologna riguarda più o meno un numero di abitazioni pari circa a un quarto delle case che in città rimangono sfitte, che sono oltre 16mila secondo i dati forniti da Nomisma. Rimettere sul mercato degli affitti e delle compravendite questa quota di patrimonio immobiliare residenziale oggi inattivo è fondamentale. Quanto all’overtourism, l’espressione è fuorviante: Bologna ha bisogno di essere più attrattiva, non di contingentare gli arrivi. Non siamo Venezia né Firenze. Così ci dicono anche i commercianti e le attività del centro che apprezzano l’aumento dei numeri. Occorre essere efficaci nell’accoglienza, così da migliorare l’esperienza turistica".

In che modo? "Allargando i tour fuori dal perimetro cittadino, verso le attrazioni delle aree decentrate e interne. Siamo poi la città italiana in cui cresce di più il turismo congressuale, altospendente e ben distribuito nel corso dell’anno. Nel complesso abbiamo superato quota 4 milioni di pernottamenti nel 2024 (+13,3%). Abbiamo buone carte da giocare per un turismo di qualità e ben integrato nella città, lontano dalle esperienze di overtourism".

Le misure di contenimento sui B&B, confermate anche dalla sentenza del Tar che ha dato ragione al Comune, possono incidere positivamente sulla destinazione turistica bolognese? "Allo stato attuale, la biodiversità nella ricettività può essere un valore per la città. Occorre seguire il fenomeno nelle sue evoluzioni, in modo equilibrato. Credo che la sfida rispetto alla disponibilità di case si giochi in molti modi e in diverse direzioni, ad esempio creando le condizioni per rendere interessanti le formule degli affitti tradizionali, dando garanzie alle famiglie".

Com’è il rapporto tra hotel e strutture extra alberghiere? "I dati ci dicono che gli affitti brevi sono cresciuti fin quasi a pareggiare il numero di pernottamenti in strutture della ricettività tradizionale. Il rapporto non si pone in termini alternativi in un contesto in cui la torta del turismo a Bologna cresce per tutti. C’è poi anche un differenziarsi in base alle fasce di turismo e quindi alle possibilità di spesa. Il monitoraggio dei prezzi su base annua, effettuato da Bologna Welcome, ci dice che i prezzi stanno crescendo in modo misurato, meno di quanto crescono i flussi turistici in città. Ad esempio, ponendo a confronto lo stesso periodo dei primi mesi del 2022 e 2024 (quando l’attività importante della Fiera ha condizionato i prezzi), nel 2024 la crescita si è limitata ai 10 euro in media a stanza. Quindi molto meno delle punte irragionevoli che si sono sentite di recente. Questo è anche grazie agli effetti delle dinamiche della concorrenza nella ricettività. Mi piace poi sottolineare il forte ritorno economico che il turismo offre alla città. Istat stima che per il 2023 (ultimo anno di rilevazione) la ricchezza turistica abbia superato ampiamente il miliardo di euro. Così come essere ormai stabilmente al terzo posto in Italia per il turismo congressuale, dopo Roma e Milano, impatta per oltre 80 milioni di euro sulla nostra economia".

Quali prospettive per il turismo sotto le Torri a Pasqua? "Bologna è ormai una città attrattiva tutto l’anno. Non abbiamo proiezioni su Pasqua, ma contiamo su buoni risultati".

Rosalba Carbutti