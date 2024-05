Bologna Wine Week, gran finale. Si brinda al successo dell’evento

Si chiude in bellezza la Bologna Wine Week, in una soleggiata domenica che ha portato in Piazza Minghetti numerosi cittadini e turisti. Già da venerdì la manifestazione organizzata da Gian Marco Gabarello dell’enoteca ‘Ebrezze’ – giunta quest’anno alla sua seconda edizione – aveva riscontrato grande successo, tra le degustazioni dalle cantine regionali e nazionali e i talk con ospiti come il maestro Beppe Vessicchio. Nella giornata di ieri sono invece saliti sul palco l’assessore all’Agricoltura e alla Scuola Daniele Ara e Pietro Montanari, rappresentate di Ascom e proprietario del ristorante Cesarina per parlare di vino ed economia locale. L’assessore ha dichiarato di avere l’intenzione di proporre una De.co (Denominazione comunale d’origine) per l’abbinamento tra cibo e vino del territorio bolognese, e si è confrontato con Montanari su quali potrebbero essere le accoppiate vincenti migliori. A seguire il pubblico ha potuto conoscere la rete ‘Le Cesarine’, ormai famosa in tutto il Paese per essere la rappresentazione della vera cucina italiana di casa. Sul loro sito, infatti, sono iscritte numerose ‘Cesarine’, persone che aprono le porte di casa propria per accogliere i viaggiatori e fargli vivere un’esperienza autentica: "Imparare a fare le tagliatelle, assaggiare il cibo locale, degustare vino autoprodotto, c’è veramente l’imbarazzo della scelta, e sono in Italia", racconta Davide Maggi, ceo delle Cesarine. A chiudere la giornata – e i talk della manifestazione – è stata Angelica Pantarelli, referente regionale per Plastic Free, onlus attiva sul territorio per proporre iniziative per ridurre l’impatto ambientale. Si è così discusso di consumo della plastica, di quali azioni mettere in campo per ridurre il problema, ricordando – in conclusione – il lavoro svolto dai volontari plastic free nell’alluvione dello scorso anno.

Alice Pavarotti