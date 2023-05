Bologna Wine Week, la festa Si è chiusa con successo la prima kermesse sul vino

di Francesco Moroni

Sono passate le 20 e il sole volge al tramonto: piazza Minghetti è gremita, un via vai continuo di gente tra degustazioni di vino, quattro chiacchiere e un concerto del Bologna Jazz Festival. La ‘Bologna Wine Week’ si è rivelata un successo e sono migliaia i visitatori che, durante i tre giorni di eventi, hanno invaso gli stand: "Vedere la piazza con questa atmosfera, a ritmo di musica e con i sorrisi delle persone mentre sorseggiano un calice, non ha prezzo: è proprio come ce l’eravamo immaginata", commenta Gian Marco Gabarello, ideatore dell’iniziativa. Oltre trenta cantine in rappresentanza di tante regioni d’Italia, gli attori locali in prima linea per sostenere la kermesse - tra sponsor e partner -, gli ospiti che sono intervenuti durante i ‘talk’ e gli incontri ospitati sul palco, i piatti prelibati di alcune realtà storiche bolognesi, la musica.

Un mosaico di spensieratezza e allegria che, dopo una prima edizione di lancio, sembra già proiettato a ripetersi in futuro. "Ci stiamo pensando, ci metteremo al lavoro – aggiunge Gabarello –. Per ora siamo soddisfatti di questo fine settimana". Il flusso in piazza Minghetti, in effetti, è stato evidente: maggiore partecipazione durante le ore serali (al punto che alcune cantine hanno finito le bottiglie portate e ne hanno dovute portare altre per soddisfare i presenti), complici le temperature più fresche, ma buona affluenza anche durante la mattina e il primo pomeriggio, con una calorosa partecipazione dei presenti, affascinati e incuriositi dai dibattiti in programma. Dagli investimenti in vino pregiato, tematica di cui si occupa ‘Wine Wins’ di Matteo Gavioli, al sommelier Ais Giovanni Derba e a Ylenia Esposto (insieme nella foto in alto a destra), incaricata di scegliere i vini per la pizzeria Berberè, che hanno insegnato a bolognesi e non i segreti per abbinare un buon vino a un piatto adatto; dalla cantina ‘I due aironi’ - che vive oggi un passaggio generazionale da nonno a nipote - al viaggio sensoriale nei territori della Valsamoggia: i vari ‘panel’ hanno tenuto incollati alle sedie gli spettatori e fatto fermare anche qualche passante.

Un modo per raccontare i segreti dell’enogastronomia e per scoperchiare un vaso di Pandora che raccoglie tantissimi insegnamenti riguardanti un mondo su cui, come hanno insegnato gli ospiti, c’è tanto da studiare e lavorare.

Non da ultimo, ovviamente, lui: sua maestà il vino. Bianco, rosso, rosé, Brut, metodo classico, e così via: protagonista assoluto della settimana a lui interamente dedicata, non ha chiaramente deluso le aspettative. I presenti, tra un token e l’altro necessario per le degustazioni, hanno così intrapreso un viaggio di gusto per tutto il Paese, da nord a sud, con particolare attenzione al territorio bolognese e all’Emilia-Romagna. E allora, si augurano in molti, appuntamento al prossimo anno con una nuova, intensa scorpacciata di sapori.