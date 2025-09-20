BolognaFiere come Rimini: "Niente stand israeliani". Lepore, asse con de Pascale

Bologna come Rimini. "Sono d’accordo con il presidente Michele de Pascale sul fatto che occorra interrompere ogni rapporto col governo di Israele. Anche sulla Fiera di Bologna saremo conseguenti", annuncia il sindaco Matteo Lepore che ieri, tra l’altro, era in piazza alla manifestazione della Fiom-Cgil per Gaza.

Dopo la presa di posizione del governatore emiliano-romagnolo, condivisa con il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, sull’esclusione di espositori israeliani dalla fiera Ttg di Rimini dedicata al turismo, anche sotto le Torri si annuncia lo stesso modus operandi. BolognaFiere, dopo le parole di de Pascale e Lepore, conferma: "Siamo allineati con la posizione di Regione e Comune" che, tra l’altro, sono azionisti di via Michelino. Morale: alle prossime kermesse fieristiche non ci saranno stand israeliani.

Lepore, comunque, già a maggio aveva chiesto alle strutture del Comune "di interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del governo israeliano e con tutti i soggetti ad esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso o dare cure e accoglienza alle persone in fuga dai territori in guerra".

Al Cersaie, il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e l’arredobagno, in programma sotto le Torri da lunedì a venerdì, intanto, si fa sapere che non ci saranno espositori da Tel Aviv. Ma non si tratta di una decisione legata alle ultime dichiarazioni, fanno sapere da Confindustria Ceramica, visto che l’elenco di ospiti stranieri ed espositori è stato organizzato da tempo. Morale: gli espositori da Tel Aviv non erano comunque in programma.

Si schiera ’senza se e senza ma’ il gruppo Pd in Regione, dopo il sostegno manifestato dalla segretaria dem Elly Schlein alle dichiarazioni di de Pascale e delle amministrazioni di Ravenna e Rimini che "hanno preso una posizione chiara".

"Siamo orgogliosi che le amministrazioni guidate dal Pd, Regione compresa, siano in prima linea dalla parte giusta della Storia", spiegano in una nota il capogruppo Pd Paolo Calvano e la vice capogruppo Alice Parma.

Stessa linea dal Movimento 5 Stelle che, con i suoi coordinatori regionali, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, appoggiano la decisione di non ospitare uno stand istituzionale di Israele al Ttg (decisione che verrà, appunto, seguita nei prossimi eventi anche da BolognaFiere sotto le Torri): "Non è un boicottaggio, ma un atto di coerenza con i valori di pace, diritti umani e responsabilità istituzionale".

ros. carb.