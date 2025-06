BolognaFiere e Virtus, nasce il padiglione del futuro

Posata ieri la prima pietra di "Casa Virtus", ma non solo: il nuovo padiglione polifunzionale che sorgerà in Fiera a Bologna è destinato a diventare un vero e proprio punto di riferimento nazionale ed internazionale. Con la demolizione dell’ex padiglione 35, hanno preso ufficialmente il via sotto le Due Torri i lavori per la realizzazione della nuova opera progettata da Mario Cucinella Architects: una struttura iconica e sostenibile destinata a diventare il teatro di grandi eventi fieristici, sportivi e di spettacolo. A dar vita al progetto il gruppo BolognaFiere, con un investimento che supera i 70 milioni di euro e che rappresenta un ulteriore importante tassello della riqualificazione del quartiere fieristico iniziata nel 2016. Un complesso modulare, flessibile e ad alta efficienza energetica, con una dimensione di 12.000 mq, con un’altezza di 25 m e una capienza di circa 10.500 spettatori, che garantirà ancor più qualità nell’accogliere manifestazioni fieristiche come Eima, Cersaie e Cosmoprof e altri importanti congressi internazionali. E a partire dal novembre 2026 anche le finali di Coppa Davis, con cui verrà ufficialmente inaugurata l’arena sportiva che, come accennato, dal dicembre dello stesso anno diventerà anche la nuova casa della Virtus Bologna.

"E’ qualcosa che ho sempre desiderato - ha raccontato entusiasta il patron delle V nere Massimo Zanetti -. Presto questa sarà la nostra nuova casa e ne siamo orgogliosi". L’area sarà facilmente accessibile grazie alla connessione diretta con le principali linee di trasporto pubblico, inclusa la futura fermata della linea rossa del tram, e con le principali arterie viarie della città, tangenziale e autostrada. Il padiglione, inoltre, sarà dotato di spazi VIP, come sky terrace e aree hospitality, pensati per offrire esperienze coinvolgenti e di alta qualità a un pubblico ampio e diversificato.

Giovanni Poggi