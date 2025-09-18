Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Bologna
Ragazzino accoltellatoGranchio bluGite autunnoConcerti 2026Affari tuoiElettra Lamborghini
CronacaBolognaFiere lancia tre eventi sul vino
18 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
BolognaFiere lancia tre eventi sul vino

BolognaFiere Usa ha acquisito il 30% della società statunitense United Experience e lancia tre nuove manifestazioni internazionali dedicate al vino nel 2026: a Londra (26-27 aprile), Ho Chi Minh City (11-12 giugno) e Città del Messico (10-11 novembre), tutte con il marchio ‘Wine Experience’.

L’iniziativa nasce per affiancare le cantine italiane nell’espansione verso nuovi mercati, in un momento in cui i dazi statunitensi impongono di diversificare le destinazioni dell’export. Il Vietnam, con oltre 100 milioni di abitanti, rappresenta una delle economie a più rapida crescita del Sud-Est Asiatico, con un mercato del vino previsto in crescita del 45% in volume e del 90% in valore nel biennio 2026-27. Il Messico ha registrato un incremento del consumo pro-capite del 60%, con una proiezione di mercato nel 2030 da 6 miliardi di dollari. La prima edizione di

Wine Experience si terrà a Londra con oltre 200 espositori vinicoli e 60 del food, con più di 1.500 buyer attesi.

"Il settore vitivinicolo - dice Antonio Bruzzone (nella foto), ceo di BolognaFiere Group - è uno dei pilastri dell’agroalimentare italiano e un ambasciatore straordinario della cultura del nostro Paese nel mondo. Con Wine Experience contribuiamo a valorizzare questa eccellenza, offrendo uno strumento concreto per sostenere l’export delle cantine italiane".

Maurizio Muzzetta, presidente di FiereItaliane Sea e fondatore di United Experience, spiega: "Il vino non può restare ancorato a schemi tradizionali. Con Wine Experience vogliamo trasformare le fiere vitivinicole in occasioni di incontro capaci di unire cultura e mercato, tradizione e innovazione".

