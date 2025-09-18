BolognaFiere lancia tre eventi sul vino

BolognaFiere Usa ha acquisito il 30% della società statunitense United Experience e lancia tre nuove manifestazioni internazionali dedicate al vino nel 2026: a Londra (26-27 aprile), Ho Chi Minh City (11-12 giugno) e Città del Messico (10-11 novembre), tutte con il marchio ‘Wine Experience’.

L’iniziativa nasce per affiancare le cantine italiane nell’espansione verso nuovi mercati, in un momento in cui i dazi statunitensi impongono di diversificare le destinazioni dell’export. Il Vietnam, con oltre 100 milioni di abitanti, rappresenta una delle economie a più rapida crescita del Sud-Est Asiatico, con un mercato del vino previsto in crescita del 45% in volume e del 90% in valore nel biennio 2026-27. Il Messico ha registrato un incremento del consumo pro-capite del 60%, con una proiezione di mercato nel 2030 da 6 miliardi di dollari. La prima edizione di

Wine Experience si terrà a Londra con oltre 200 espositori vinicoli e 60 del food, con più di 1.500 buyer attesi.

"Il settore vitivinicolo - dice Antonio Bruzzone (nella foto), ceo di BolognaFiere Group - è uno dei pilastri dell’agroalimentare italiano e un ambasciatore straordinario della cultura del nostro Paese nel mondo. Con Wine Experience contribuiamo a valorizzare questa eccellenza, offrendo uno strumento concreto per sostenere l’export delle cantine italiane".

Maurizio Muzzetta, presidente di FiereItaliane Sea e fondatore di United Experience, spiega: "Il vino non può restare ancorato a schemi tradizionali. Con Wine Experience vogliamo trasformare le fiere vitivinicole in occasioni di incontro capaci di unire cultura e mercato, tradizione e innovazione".