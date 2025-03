BolognaFiere, numeri da leader. Nel 2024 il sorpasso su Milano

Rivali quasi sempre, talvolta alleate, sempre in lotta per il primato: Milano con un fatturato che sembrava irrangiungibile, Bologna con la proiezione internazionale più forte. Il 2024, però, è stato l’anno del sorpasso. A quasi un anno e mezzo dalla quotazione in Borsa BolognaFiere si è presa la rivincita e il primato di settore: 274,1 milioni, uno in più di Rho, con una crescita del 17% sul 2023 e numeri mai visti fino a oggi. In forte rialzo anche il margine operativo lordo: +55% a 44 milioni. Più che quintuplicato il risultato netto consolidato, che da 700mila euro passa a 3,9 milioni, si legge nella nota pubblicata dopo il via libera al bilancio 2024 del cda, che proporrà all’assemblea dei soci di portare a riserva l’utile di 4,7 milioni registrato dalla capogruppo per sostenere gli investimenti previsti sul quartiere. La ripartizione dei ricavi evidenzia come l’aumento sia soprattutto collegato alle performance nel campo di allestimenti e organizzazione fieristica, cresciuti rispettivamente di 19,3 e 12,3 milioni sul 2023. I due ambiti rappresentano ciascuno il 40% del fatturato verso terzi. Nel 2024 sono stati organizzati circa 90 eventi, oltre un terzo dei quali all’estero.

"Il fatturato di 274,1 milioni, che ci assegna la leadership italiana, è un risultato che ci riempie senz’altro di orgoglio, ma non è una gara – dice Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere –. Ciò che ci fa gioire davvero è l’aver portato la società dai 105 milioni di ricavi del 2015 ai 274 milioni di oggi, il che significa due volte e mezzo il fatturato in meno di dieci anni. Proseguiremo a lavorare con determinazione per continuare a far crescere il business in Italia e all’estero col focus nel 2025 sulla riqualificazione del quartiere di Bologna e sulla strategia di diversificazione del business, uno degli elementi fondamentali, che ci ha permesso di raggiungere questi risultati".