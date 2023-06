BolognaFiere promuove convegno sul lavoro fieristico in sicurezza

Il convegno sul lavoro fieristico in sicurezza, promosso da BolognaFiere, in collaborazione con Henoto, l’azienda del gruppo specializzata negli allestimenti e Faraone Industrie Spa, si svolge oggi alle 9 nella Sala Concerto del Centro servizi blocco D (Ingresso via Maserati). BolognaFiere si fa parte attiva nella formazione dei professionisti del settore e ha chiamato a raccolta Inail, Ausl di Bologna, l’associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti e gli esperti delle fiere Ambiente Lavoro, Mecspe e Saie. Questo settore, caratterizzato da attività complesse, richiede ai professionisti di affrontare frequentemente situazioni di lavoro in quota, spazi ristretti, manipolazione di oggetti pesanti e altre sfide significative.