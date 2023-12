BolognaFiere quotata in Borsa. Nomisma ci mette mezzo milione

"Abbiamo comprato le azioni di BolognaFiere come Nomisma per mezzo milione di euro". A confermarlo è il presidente di Nomisma, Maurizio Marchesini, a margine dell’incontro ‘Scenari e politiche per lo sviluppo della Regione Emilia-Romagna’ organizzato ieri in viale Aldo Moro. "Nel territorio ci crediamo – conferma - e anche le fiere sono asset importanti per il territorio. La fiera di Bologna è una delle fiere più importanti a livello europeo, non solo nazionale". Ma non solo. Sempre nella giornata di ieri, Marchesini è inoltre intervenuto anche sul fronte dei salari e dell’abitare, raccogliendo la sollecitazione del sindaco Lepore: "Penso che la questione dei salari che non permettono una vita dignitosa non riguardi l’industria. Ci sono altri mondi in cui questo problema va ricercato e sono mondi in bilico, molto precari, al limite – precisa Marchesini –. Il tema casa è serissimo e riguarda anche fasce sociali che riterremmo al di fuori dell’emergenza: penso alle giovani coppie che faticano sempre di più. C’è un’offerta di case insufficiente e dobbiamo trovare il modo di aumentare l’offerta. Il capitalismo, infatti – continua - ha una regola molto precisa: per diminuire i prezzi, bisogna aumentare l’offerta". In questo momento invece "complici anche i tassi di interesse alti, c’è un aumento del disagio abitativo, soprattutto nelle grandi città – continua –. È lodevole l’impegno del sindaco. Bisogna trovare dei metodi per fare realmente lavorare insieme pubblico e privato".

Altrimenti "il rischio è che gli investimenti siano troppo grandi per il pubblico, con tempi troppo lunghi – conclude –. Dovremmo trovare il modo di fare leva, in modo che un euro pubblico valga cinque euro, con gli altri quattro euro messi dai privati".

g.d.c.