BolognaFiere, semestre record: "Avanti con gli investimenti"

Un fatturato semestrale record. E un margine operativo lordo (Ebitda) di 35,8 milioni di euro – il 23% dei ricavi del periodo –, in crescita di oltre il 25% rispetto al primo semestre 2023 (+7,2 milioni). Il gruppo BolognaFiere chiude i primi sei mesi del 2024 con un fatturato superiore a 153 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno (quando il dato segnava 139 milioni), grazie in particolare alla crescita nell’ambito ‘allestimenti & architecture’. In termini di risultato operativo (Ebit), il gruppo ha chiuso il primo semestre con un valore di 23,4 milioni (15% dei ricavi consolidati) e una crescita del 32% (+5,7 milioni) rispetto al 2023. Migliora anche il saldo della gestione finanziaria (-3,7 milioni), che garantisce al gruppo un utile netto di 12,5 milioni (+57% rispetto al primo semestre 2023). Numeri e risultati che fanno gioire Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere: "C’è grande soddisfazione e siamo ottimisti". Nel primo semestre 2024 le società del gruppo hanno preso parte all’organizzazione di 50 eventi, di cui un terzo all’estero: spicca ‘Cosmoprof WorldWide Bologna’, che ha registrato oltre 3.000 espositori da 70 Paesi e 250.000 visitatori. E ancora: Marca by BolognaFiere e Fiera Internazionale del libro per ragazzi segnano ottime performance e tassi di crescita.

Presidente Calzolari, come spiega questi traguardi?

"Innanzitutto, il grande lavoro avviato immediatamente dopo la pandemia, ci sta facendo raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quello di questo semestre è superiore a qualsiasi risultato della nostra storia e anche le marginalità sono altrettanto importanti. C’è sicuramente una crescita rispetto a un anno fa e, in buona sostanza, siamo in grado di confermare le previsioni di budget anche per la seconda parte dell’anno".

Confidate di seguire lo stesso andamento?

"Ovviamente sappiamo che il fatturato risente della stagionalità e che ci troviamo nella prima fase dell’anno, ma sì: pensiamo di continuare su questa direzione. E questo è motivo di grande tranquillità".

Quali sono, secondo lei, i fattori principali che hanno spinto la crescita?

"Sicuramente c’è il successo delle manifestazioni fieristiche in termini di presenze: registriamo già dall’ultimo anno performance importanti, sia per quanto riguarda le fiere da noi organizzate, sia per quelle messe in campo da soggetti terzi. E consolidiamo il grande progetto degli allestimenti in questo Paese, con un significativo progresso anche all’estero".

È un mercato su cui spingere?

"È un mercato molto meno saturo di quello che riguarda le fiere, sicuramente più maturo. Invece, in quello degli allestimenti, ci sono ottimi spazi attraverso cui poter raggiungere bei risultati sia in termini organizzativi, che per quanto riguarda la qualità".

Anche per quanto riguarda l’estero, dunque, i segnali sono incoraggianti.

"Confermiamo la nostra dimensione. La situazione nazionale un po’ può condizionarci, ma devo anche dire che, laddove si registrano flessioni di mercato, gli operatori credono nella fiera, riconoscendo il valore di strumento di business del settore".

Per il futuro, invece, quali scenari e prospettive si aprono secondo lei?

"Con questa progressione siamo in grado di affrontare l’impegno che riguarda il completamento del quartiere fieristico, con gli investimenti necessari per ultimare il Palazzetto, l’ingresso di piazza della Costituzione, l’altro padiglione a supporto delle attività congressuali. Insomma: andiamo avanti seguendo il nostro programma di interventi. L’aumento di capitale dello scorso anno, chiaramente, ha avuto un impatto visibile. Ci sono state misure importanti verso la capacità di produrre cassa, ma anche un apporto significativo del capitale che ha fortemente ridimensionato la nostra posizione verso gli istituti di credito".