Bolognesi, è scontro con Nordio "Ha mentito al Parlamento"

di Luca Orsi

"La matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi. E sono venuti alla luce coperture e ignobili depistaggi, cui hanno partecipato associazioni segrete e agenti infedeli di apparati dello Stato". È il passaggio più applaudito del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, letto dal palco di piazza Medaglie d’Oro durante la commemorazione della strage del 2 agosto 1980, quando una bomba esplose alla stazione causando 85 morti e 200 feriti.

Una bordata di fischi, invece, parte al nome di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, che Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime, accusa di avere avallato la tesi dell’annullamento del processo in primo grado di Gilberto Cavallini: "Un ministro della Repubblica, per proteggere degli efferati terroristi, mente spudoratamente al Parlamento", attacca Bolognesi. "Una vera vergogna, che squalifica anche il ruolo del Parlamento stesso".

Bolognesi, nel pomeriggio, polemizza anche con Giorgia Meloni. Punto dolente è "il silenzio" della premier sulla matrice neofascista. Citata invece in modo esplicito dal presidente del Senato Ignazio La Russa, quando richiama "la definitiva verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice neofascista la responsabilità della strage".

"Se in merito alla strage di Bologna non parli dei neofascisti che l’hanno fatta, allora vuole dire che pensi che può essere stato chiunque", sbotta Bolognesi, riferito alla premier. "Tutti i processi hanno accertato la matrice neofascista, sarebbe stato meglio dirlo. Se no, piuttosto, si abbia il coraggio di mettere in discussione le sentenze, che parlano chiaro".

Al corteo che da piazza Maggiore, come da tradizione, sfila fino alla stazione, partecipa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a fianco del sindaco Matteo Lepore, del governatore Stefano Bonaccini e delle altre autorità, all’ombra del gonfalone del Comune. In corteo ci sono anche Patrick Zaki e la segretaria pd Elly Schlein.

"Lo Stato cammina con voi", aveva affermato Piantedosi poco prima, parlando ai famigliari delle vittime durante la cerimonia nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio. Il messaggio dell’ex prefetto è quello di una "condivisione senza riserve, che non ammette oblio e che parte dal riconoscimento della verità giudiziaria".

Al ministro si era ricolto, subito prima, Bolognesi, parlando – per suo tramite – al governo: "Come fate a dire che è una strage fascista quando alcuni partiti hanno firmato per una commissione d’inchiesta su altre piste estere? Così si crea solo confusione: non si può dire da una parte che è una strage fascista e dall’altra che sono stati i palestinesi. Mettetevi d’accordo, vogliamo parole chiare".

"Chi prova a riscrivere la verità sulla strage di Bologna anche in Parlamento, qui troverà una opposizione durissima", avverte Bonaccini. E nel pomeriggio, ad Asiago, afferma: "È stata una strage fascista, è scolpito nella lapide dentro la stazione e ha delle impronte digitali".

Quanto alle parole della Meloni, che non ha usato il termine neofascista: "Speriamo lo pensi e lo aggiunga la prossima volta – commenta Bonaccini –. Questo farebbe del bene".

In piazza, "come tante altre volte, da bolognese, fra la gente", c’è il viceministro Galeazzo Bignami (Fd’I). Dopo 43 anni, afferma, "non abbiamo ancora una verità totale, al netto di ciò che le sentenze hanno appurato. Per questo non si può deflettere dalla ricerca di verità. Su tutto". In ogni caso, "le sentenze vanno rispettate, poi è ovvio che la difesa può trovare gli strumenti per arrivare a una revisione". In merito alla Commissione d’inchiesta, "se il Parlamento ritiene di approvarla, è una sua facoltà su cui il governo non può intervenire".