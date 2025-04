Bolognesi (e tassisti) brava gente

Bologna ha tanti difetti dal punto di vista della pubblica amministrazione, ma ha certamente un pregio che rimedia a tutto il resto: il carattere dei bolognesi. Gente spontanea, generosa, di buon umore e con la battuta sempre pronta. E per restare al taxista che ha offerto la corsa ai due ragazzi sapendo che si recavano in clinica bisogna togliersi il cappello. è stato un gesto non richiesto e forse anche non necessario visto che non c’erano stati piagnistei da parte della coppia. Ecco, anche per dire che i tassisti, categoria sempre sotto tiro perchè non si trovano, perchè sono cari ecc. ecc.. hanno un cuore. Certo un gesto non vale per tutti e per ogni cosa, ma è un segnale, un indizio della presenza di persone generose che a volte prima del portafoglio pensano che un sorriso del prossimo abbia un valore. E tanto per citare un altro indizio di generosità bolognese vale la pena di ricordare cosa è successo a ottobre in occasione dell’iniziativa di solidarietà ’Riempi il piatto vuoto’, nata per lanciare una colletta alimentare in aiuto alle mense di Bologna e raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Cefa contro la fame nel mondo: 3000 piatti in piazza Maggiore sono stati riempiti grazie a 100 carrelli di cibo e alimentari provenienti da associazioni, parrocchie, aziende, scuole e privati. Bolognesi brava gente.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it