Bolognesi lascia dopo 29 anni: "Si chiude il cerchio, passo la mano. Il 2 agosto il mio ultimo discorso"

"Se si vuole bene all’Associazione, è giusto fare e lasciare spazio. Io sarò comunque sempre qui, al fianco del nuovo presidente". Dopo 29 anni, Paolo Bolognesi lascia la guida dell’Associazione dei familiari delle vittime della Strage alla stazione di

Bologna del 2 agosto 1980, passando il timone a Paolo Lambertini, già vicepresidente, figlio di Mirella Fornasari, tra ’le ragazze della Cigar’ vittime della bomba. Un addio storico che arriva, tra l’altro, nel giorno della condanna definitiva all’ergastolo a Paolo Bellini.

Bolognesi, oggi (ieri, ndr) il suo annuncio e la condanna definitiva. Che cosa significa?

"Con questa sentenza si chiude un cerchio, finalmente, mettendo in luce i retroscena della strage. Un fattore importante per le indagini, perché i due processi, quello di Gilberto Cavallini e quello dei mandanti, hanno permesso di fare un passo in avanti. Ora sarebbe bello scoprire chi li addestrava all’interno dello Stato: questi personaggi non erano spontaneisti armati, ma ben preparati".

Giustizia è stata fatta?

"Questo è stato un anno speciale, perché i due processi, in un solo anno, ci hanno portato alla verità. E questo non è mica un affare da poco (sorride, ndr). Dal punto di vista processuale abbiamo fatto filotto".

E la verità combacia con il suo ultimo discorso da presidente.

"Esatto. Diventerò presidente onorario e rimarrò al fianco del presidente Lambertini, in caso di bisogno. Daremo la notizia all’interno del discorso il 2 agosto in piazza. E partecipate numerosi, perché questo è davvero un anno speciale".

Le dispiace lasciare l’incarico?

"Vuole la verità? Quando si vuole bene all’associazione che si rappresenta, ho quasi 81 anni ed è giusto lasciare il posto e lo spazio ad altri".

A chi, esattamente?

"Diciamo sempre ’largo ai giovani’ e poi, alla fine, rimaniamo sempre qui. Noi invece crediamo nel ricambio generazionale e siamo sempre stati attenti alle operazioni di grande svecchiamento. Pensi che il nostro consiglio è composto da 27 persone e almeno una decina di loro è al di sotto dei 30 anni".

Per quanti anni ha rivestito questo ruolo?

"Per ben 29 anni. Sono diventato presidente infatti nel 1996". Che anni sono stati?

"Sono stati 29 anni di battaglie. Quando nel 1995, al primo processo, parlavo di mandanti, sembrava una storia assurda. E parlare è proprio ciò che ci ha permesso di ricercare la verità, riuscendo a fare aprire un’indagine sui mandanti della strage. Questa operazione non sarebbe mai riuscita se non avessimo insistito su questo discorso. E noi lo abbiamo sempre fatto".

Un augurio al nuovo presidente Lambertini?

"Il nuovo presidente ha 59 anni ed è vice da 10 anni. Ha grandi possibilità per il futuro".