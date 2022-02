Bologna, 2 febbraio 2022 - "La meta è partire", scriveva Ungaretti in ’Lucca’. E i bolognesi (video) che l’hanno fatto, nel corso del tempo, non sono pochi. Chi per lavoro, chi per realizzare i propri i sogni, chi per passione o per amore. Secondo i dati forniti dall’Area Programmazione, Controlli e Statistica del Comune di Bologna (aggiornati al 31 dicembre del 2020) sarebbero 21.861 i cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire. La fascia d’età che occupa il primo posto della classifica è riservata ai bolognesi che hanno un’età compresa tra i 30 e 44 anni: sono, infatti, ben 5.551 (25,4%). Al secondo posto, invece, c’è la fascia 45-64 anni con 5.530 (25,3%) residenti all’estero. Per quanto riguarda i più piccoli nella fascia d’età 0-14 anni ne risultano 4.208 (19.3%). Sono neonati, bambini e ragazzi che, probabilmente, le Due Torri non le hanno nemmeno mai viste.

L’ultimo posto, cioè il range di età con meno cittadini emigrati da Bologna e dall’Italia, lo occupano gli anziani: gli over 80, infatti, sono in totale 889 (4,1%). Sempre secondo i dati risultano essere più i maschi (seppur di poco) delle femmine ad avere una residenza all’estero: in totale, i maschi sono 11.377, contro le 10.439 femmine.

Ecco perché noi del Carlino siamo andati a caccia di Bolognesi nel mondo. E la nostra ricerca ci ha portati a conoscere Luca, Roberto, Alessio e Massimo: alcuni dei nostri concittadini che attualmente lavorano in Inghilterra, Belgio, Stati Uniti e Asia.

"A Londra mi porto la città nel cuore"

Roberto Dalla, 64 anni, per quasi vent’anni ha lavorato in Ferrari "alla gestione sportiva – specifica Roberto –, muovendomi quotidianamente tra Bologna e Maranello. Per altri 10 anni mi sono poi trasferito a Milano per Magneti Marelli fino a quando, 5 anni fa, sono stato trasferito a Londra".

Una nuova esperienza, in una nuova città, dove: "Mi è stata data la responsabilità del Media and Technology Center della Formula Uno – continua Roberto Dalla –. Si tratta di un gruppo di circa trecento persone che ha il compito di portare in tutte le vostre case le immagini televisive delle gare oltre a sviluppare la relativa tecnologia. La mia esperienza qui in Inghilterra è certamente interessante e stimolante anche alla mia età, non solo perché posso vivere e comprendere un sistema abbastanza diverso dal nostro, ma anche perché ho la possibilità di far apprezzare la creatività e l’approccio professionale di noi italiani. Per fortuna torno spesso a Bologna – conclude –, ma certamente la città è sempre nei miei pensieri con tutte le sue bellezze e il buon cibo. Per non parlare dei bolognesi, sempre cordiali, sinceri e amichevoli", conclude.

"Io in Belgio col ricordo dei portici"

Massimo Busuoli, 55 anni ha lasciato l’ombra delle Due Torri nel "2006 per trasferirmi in Belgio – ripercorre Busuoli –, precisamente, sono andato a Bruxelles. Qui ho iniziato come direttore dell’ufficio di rappresentanza di Enea, che è il secondo ente di ricerca nazionale. Ma oggi, lavoro come direttore dell’ufficio di rappresentanza della Norwegian University of Science and Technology". Si tratta della "più grande università della Norvegia, che conta ben 42mila studenti e 7.800 addetti".

Massimo, interrogato sulla sua città natale e quali siano le cose che gli mancano di più ha subito dichiarato: "Di Bologna mi mancano le serate live, suonate con la mia band nei locali della città. Mi mancano le tigelle e le crescentine, così come mi mancano tantissimo le notti d’estate passate sui colli bolognesi. Oppure una sana passeggiata in centro, sotto i portici…", che nel frattempo, sono diventati patrimonio dell’umanità.

"In Thailandia e a Singapore sogno i Colli"

Luca Dovesi ha 30 anni e "nel 2016 mi sono trasferito da Bologna alla Thailandia – racconta il trentenne – per iniziare un’avventura con Ducati, dove ho iniziato come quality manager per poi diventare il responsabile di tutta la qualità di fornitura veicolo, motore e ed elettronica per l’Asia – racconta –. Nel 2020, poi, ho deciso di intraprendere un’altra avventura professionale trasferendomi dalla Thailandia a Singapore per un’altra importante azienda di motociclette: la Ktm. Qui, infatti, l’azienda ha un ufficio regionale e attualmente io sono il responsabile per l’after sales, il customer service e tutto lo sviluppo rete di circa 14 paesi. Che dire di Bologna? Non passa giorno, settimana o mese in cui non mi manchi la mia città. Mi mancano le sue vie del centro che ti riportano indietro nel tempo, mi manca il cibo che il migliore del mondo. Ma soprattutto mi mancano gli amici e i bolognesi. Già, perché i bolognesi con la loro passione riescono a mantenere Bologna giovane ed effervescente con aperitivi, l’estate sui Colli. È una città proprio a misura d’uomo dove la parola chiave è bella vita e noi di Bologna sappiamo bene come farla".

"Negli States ho nostalgia dell’accento"

Alessio Tarozzi, 47 anni. Vive in North Carolina ormai da dieci anni Alessio Tarozzi, ma basta il ricordo del profumo dei tortellini in brodo di casa per scaldarlo nel rigido inverno americano. "Eh già, io sono proprio un bolognese nel mondo – racconta –. Ho lasciato la mia città nel 2012 per trasferirmi a Raleigh in North Carolina qui negli Stati Uniti d’America. Quello che mi ha portato qui è stato il lavoro. Dieci anni fa, circa, una nota azienda bolognese, la Sacmi, mi ha offerto una posizione di lavoro come service manager".

E così la scelta di attraversare l’oceano e iniziare una nuova esperienza negli States: "In America si sta bene – dice –, ma Bologna mi manca. Cosa? Beh tutto: mi mancano i tortellini, le lasagne, le vasche in centro. Soprattutto mi manca il nostro fantastico accento che ultimamente ho modo di sentire davvero poco. Ormai, mi capita soltanto quando chiamo i miei genitori a casa".