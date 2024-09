Bolognetti, nuovo ricorso. Proroga verso il Tar

Finire al Tar è evidentemente nel destino di Vicolo Bolognetti: la compagine che aveva vinto il primo ricorso contro l’assegnazione dei locali a ‘Nata per sciogliersi’ (Làbas) ha annunciato di volere impugnare anche il provvedimento di Palazzo d’Accursio che proroga l’assegnazione di quegli spazi di altri sei mesi. BoArt, Comitato piazza Verdi, Youkali, Vicolo stretto e Percorsi prendono le mosse dalla pronuncia del Consiglio di Stato che aveva sospeso gli effetti della pronuncia di primo grado del tribunale amministrativo regionale.

LA VICENDA

La cordata che nel 2019 era arrivata alle spalle di Labas nella procedura per la gestione dei locali, con un verdetto poi ribaltato dal Tar, non è mai entrata in possesso dell’immobile e ora non esclude di rivolgersi di nuovo ai magistrati amministrativi per impugnare la proroga di sei mesi firmata due giorni fa dal Comune in favore del collettivo. Palazzo D’Accursio "ha disatteso gli impegni presi", scrivono in una nota le sei formazioni . La concessione stipulata dal Comune con l’associazione ‘Nata per sciogliersi’, emanazione di Labas, scadeva due giorni fa ed entro la stessa data "il Comune si era impegnato a pubblicare il nuovo bando, secondo nuove ‘linee guida’. Ma a oggi – rileva la cordata – il bando non c’è. Il Comune ha palesemente disatteso a quello che era stato l’argomento per cui aveva chiesto al Consiglio di Stato la sospensione della sentenza", esito che poi si è concretizzato nei mesi scorsi consentendo a Làbas di restare in vicolo Bolognetti in attesa del nuovo avviso pubblico annunciato dal Comune. Intanto, il pronunciamento "che annullava l’aggiudicazione a Labas è del 18 marzo 2024. Da quel giorno gli spazi avrebbero dovuto essere passati alla gestione del gruppo di associazioni che aveva presentato ricorso. Il Comune, che nelle sue istanze aveva argomentato che non poteva assegnare gli spazi per soli ‘quattro mesi, ora proroga a Labas fino al 17 marzo e i quattro mesi diventano un anno". Per questi motivi, "stiamo valutando di impugnare al Tar la proroga",

concludono le associazioni.

L’OPPOSIZIONE

L’analisi di FdI: "Se la proroga concessa dal Comune sarà impugnata, rischierà di perdere e nel caso le spese saranno della collettività. A quel punto presenteremo un esposto alla Corte dei Conti", scrivono i consiglieri comunali Cavedagna, Sassone, Scarano, Zuntini, Caracciolo e Brinati.

pa. ros.