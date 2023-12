Bolognina, 38 alloggi ristrutturati

Se non ci saranno altri intoppi, saranno consegnati a primavera 38 nuovi alloggi pubblici frutto della demolizione e ricostruzione di un immobile in via Serra 28 a Bologna. Nei bilocali e trilocali in corso di realizzazione potranno essere ospitate circa un centinaio di persone. "Si tratta di un vecchio edificio del 1908, abbattuto e ricostruito. Negli immobili vicini sono stati, realizzati, invece interventi collegati al Superbonus", spiega la vicesindaca Emily Clancy. "All’inizio del nostro mandato questo era un cantiere fermo da più di dieci anni, a seguito di un sequestro giudiziario. Adesso siamo ripartiti e siamo pronti a riassegnare gli alloggi, consegnando un pezzo di Bolognina da troppi anni fermo", ricostruisce il sindaco Matteo Lepore. "L’impegno che noi abbiamo in Bolognina è di sbloccare tutti i cantieri dell’edilizia sociale, concluderli e farne altri grazie ai fondi Ue. È anche il quartiere dove abbiamo gran parte degli investimenti sul 110% e la parte energetica. L’obiettivo del mandato è restituire più alloggi possibili alla comunità: grazie a 7,5 milioni stanziati per il progetto ‘Sfitto zero’ ci permetteranno di azzerare i fabbisogni di manutenzione e ripristinare tanti alloggi pubblici", aggiunge Lepore. "Questo cantiere le ha attraversate tutte, compreso il periodo del Covid, della guerra e del conseguente aumento dei prezzi per l’edilizia. Se ce la facciamo già da metà del 2024 potremo cominciare a mettere dentro le famiglie. Siamo all’80% delle lavorazioni", fa il punto il presidente di Acer, Marco Bertuzzi