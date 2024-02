Bolognina, anarchici in presidio contro la ‘schedatura genetica’

Bologna, 19 febbraio 2024 – Presidio anarchico in Bolognina, davanti al teatro Testoni, dove una ventina di persone si sono ritrovate per protestare contro la ‘schedatura genetica’ dei compagni. Ossia, contro la disposizione della gip Roberta Malavasi che, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il prelievo coatto del Dna per i 19 indagati dell’inchiesta condotta dal Ros sulla ‘campagna di fuoco’ del 2022 in solidarietà con il leader della Fai Alfredo Cospito.

Un esame necessario per verificare un’eventuale corrispondenza con il profilo genetico isolato su un accendino trovato a Monte Capra di Sasso Marconi, dove era stato dato fuoco a un ripetitore. Alcuni degli indagati, come spiegano gli stessi su un blog di settore, sono già stati sottoposti al prelievo.