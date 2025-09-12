Bolognina, Ascom promuove il Patto per la sicurezza: “Fondamentale trovare un accordo”

Bologna, 12 settembre 2025 – Confcommercio Ascom torna a parlare della questione sicurezza a Bologna (e nel quartiere Bolognina in particolare) e chiede “un accordo nell’interesse della città” con la firma del Patto sulla sicurezza tra il Comune e il Viminale, in attesa dell’arrivo domani in città di Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno ed ex prefetto di Bologna.

"La situazione della sicurezza in alcune aree della città è chiara a tutti con il permanere di situazioni di degrado, spaccio e microcriminalità, che spesso purtroppo diventa vera e propria criminalità – commentano il presidente Enrico Postacchini e il direttore generale Giancarlo Tonelli –. Una soluzione va quindi trovata urgentemente attraverso il dialogo tra le istituzioni. Le proposte avanzate dal ministro Piantedosi rappresentano da un lato l’impegno concreto di strumenti e di risorse per il controllo del territorio e dall’altro la volontà di alimentare un confronto per arrivare ad un piano operativo condiviso ed efficace. Nell’interesse della città è necessario porre in essere misure che costituiscano un argine efficace di deterrenza e repressione nei confronti di fenomeni oramai divenuti endemici. E un accordo tra le istituzioni va trovato”.

"Domani saremo presenti con i nostri associati all’inaugurazione della caserma dei carabinieri del Pilastro, che di fatto è la risposta unitaria dello Stato e del governo locale alle richieste di sicurezza dei residenti e degli operatori economici del Pilastro – chiudono Postacchini e Tonelli –. L’esempio di impegno comune che ha condotto all’apertura della nuova caserma, un luogo della memoria della città per la strage del Pilastro, può e deve essere la strada maestra da percorrere per la sottoscrizione del Patto per la Sicurezza del Comune di Bologna”.