Bolognina, automobili nel mirino: "Ogni notte furti e specchietti rotti"

"Ogni mattina, quando andiamo a prendere la macchina, ci aspetta qualche sorpresa". Ieri, come spiega una residente di via Fioravanti, "la mia auto è stata aperta, per rubare dentro delle monetine". E non sarebbe stata l’unica ‘visitata’: "Almeno quattro o cinque, da quello che mi hanno detto i miei vicini, sono state aperte: a una è stato anche spaccato lo specchietto". Siamo in via Fioravanti, in via Calvart e via di Corticella. "E non è la prima volta – dice ancora la residente –. Qui ogni notte qualcuno fa danni". Il sospetto è che ad aprire le macchine siano "i soliti che stazionano, giorno e notte, nella zona, creando problemi e degrado".

La donna ieri non ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare, "ma so che lo hanno fatto alcuni vicini. Siamo stanchi di questa situazione: qualche tempo fa a un mio amico hanno aperto il furgone e rubato tutti gli attrezzi da lavoro. È veramente frustrante, perché c’è la consapevolezza che questi danni, questi furti e furtarelli, si ripetono ogni notte".

Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo della Lega in consiglio comunale Matteo Di Benedetto: "Ancora una volta, nella notte tra domenica e lunedì, in via Fioravanti e in via Calvart hanno avuto luogo una serie di furti a danno di diverse auto, aperte e ripulite di ogni bene di valore al loro interno – dice il consigliere del Carroccio –. Furti avvenuti a due passi del Comune. Possibile che non ci fossero controlli? Invitiamo l’amministrazione a considerare episodi come questi e a non continuare a ignorare la sicurezza dei cittadini e delle strade di Bologna, che non possono essere terra di nessuno. Il silenzio di Lepore su questo tema colpisce prima di tutto i bolognesi".

Non è la prima volta che i residenti della Bolognina denunciato vandalismi e furti ai danni dei loro mezzi.