Bolognina, blitz dei ladri sull’ambulanza

Mentre i volontari erano impegnati a soccorrere una persona, qualcuno rubava all’interno dell’ambulanza della pubblica assistenza parcheggiata in strada, sfondando uno dei finestrini e portando via i borselli con gli effetti personali dei volontari. A raccontare l’ennesimo furto ai danni di un’ambulanza è Federico Panfili, presidente della Pubblica Assistenza città di Bologna odv, che riferisce dell’episodio avvenuto sabato sera in via Tiarini, in Bolognina. "L’equipaggio – spiega Panfili –, composto da tre volontari, intorno alle 23,15 era stato allertato dalla centrale operativa del 118 Emilia Est per un intervento in un appartamento di via Tibaldi. Durante l’assenza degli operatori sanitari, durata circa 8 minuti, dei malviventi hanno mandato in frantumi il vetro del lato passeggero, aprendo il mezzo ed asportando gli zaini personali dei soccorritori, con all’interno tutti i loro effetti. Nella mattinata di domenica la nostra associazione è stata contatta da una cittadina residente nella zona di via Fioravanti, che ci comunicava il ritrovamento di una minima parte degli oggetti che si trovavano all’interno degli zaini rubati".