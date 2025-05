Bolognina, carcere per l’esagitato: "È mosso da odio indiscriminato". Il gip sul taser: "Non si demonizzi"

Un delirio "tra il religioso e l’eccesso di sostanze", quello di Zakaria Azmami. Che domenica, in piazza dell’Unità, ha creato un "allarme sociale notevolissimo", non fermadosi neppure dopo una trentina di energizzazioni con il taser. E che anzi, anche assicurato sulla barella all’interno dell’ambulanza, e con un polso fratturato, ha continuato con le sue violenze. In un bilancio finale di (almeno) tre passanti e due carabinieri feriti. Sono le considerazioni che hanno portato il gip Sandro Pecorella a convalidare, ieri mattina, l’arresto di Azmami. Che, quando sarà dimesso dal Sant’Orsola dove è ancora ricoverato in gravi condizioni, andrà alla Dozza. Il marocchino ventisettenne ieri era rappresentato in udienza dal suo legale, l’avvocato Elisa Brusaporci. Verrà interrogato appena sarà in grado di rispondere. Il gip ha disposto anche che Azmami venga sottoposto ad accertamenti psichiatrici, per un mese, in una rems, per valutare il suo stato di salute mentale.

Intanto però, quello che ricostruisce il giudice da video e testimonianze acquisite agli atti, è un soggetto "fuori controllo, incapace di contenersi", mosso da una "pulsione d’odio indiscriminato" verso chiunque incontri sulla sua strada. Un uomo pericoloso socialmente, con diversi e gravi precedenti, anche per violenza sessuale, e che domenica, stando a quanto emerso dalle analisi a cui è stato sottoposto al Sant’Orsola, aveva una concentrazione di cocaina nelle urine superiore a mille microgrammi per litro.

Impossibile da contenere. In una parola, "un energumeno", lo descrive ancora il gip. Che, su questo aspetto, si sofferma a lungo. Così come si sofferma sull’uso del taser da parte dei carabinieri. "Il taser – scrive Pecorella – altro non è che uno strumento che serve a bilanciare l’intervento che doverosamente deve, in qualche occasione, essere fatto per reprimere comportamenti insensati, violenti e pericolosi" come quelli di Azmami. Nella circostanza specifica, i carabinieri avrebbero dovuto scegliere se cercare di bloccare a mani nude l’uomo, usare lo sfollagente, il taser o arrivare a usare la pistola. Ma avvicinarsi al ventisettenne era pericoloso: l’uomo era armato e fuori di sé. I militari hanno dunque scelto la pistola elettrica. E per il gip "non vi è alcuna ragione per non utilizzare il taser, se l’alternativa è usare armi più pericolose" oppure essere esposti al rischio di essere feriti o peggio. Il gip si chiede dunque "perché l’operatore deve essere esposto a un pericolo maggiore per sé se può agire con relativa sicurezza utilizzando un mezzo che è relativamente poco pericoloso per chi lo subisce legittimamente come è il taser?". Se per Pecorella si può discutere sul numero delle scariche, resta il fatto che "il taser non può essere demonizzato" e che i militari del Radiomobile lo hanno usato a tutela di tutte le parti coinvolte. Anche di Azmami.